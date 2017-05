Altay-Kocaelispor Notları

Mustafa KÖPRÜLÜ / İZMİR, ()



ANTALYA'DA 2 DEFA ACI YAŞAMIŞTI

SPOR Toto 3'üncü Ligi 1inci Grup play off finalinde Antalya'da Kocaelispor'la karşı karşıya gelen Altay, daha önce bu şehirde 2 defa yaşadığı üzüntüyü telafi etmek için sahaya çıktı. 1999-2000 sezonunun son hafta mücadelesinde deplasmanda Antalyaspor'a 3-1 yenilerek Süper Lig'de küme düşme acısı yaşayan Altay, 2000-2001'de yine Antalya'da 1'inci Ligi play off yarı final mücadelesinde Sakaryaspor'a 2-1 mağlup olarak elenme acısı yaşamıştı.

Siyah beyazlı takım, Antalya'daki şanssızlığının yanı sıra play off'lardaki kötü kaderini de değiştirme umuduyla oynadı. Daha önce 1'inci Ligi'nde 5 farklı sezonda play off'a kalan Altay, her defasında üzülen taraf oldu. 2001'de Antalya'da çeyrek finalde, 2006'da ise Ankara'da finalde Sakaryaspor'a elenen Altay, Başkent'te 2007'de finalde, 2009'da yarı finalde Kasımpaşa'ya boyun eğdi. Siyah-beyazlılar, 2010'da İstanbul'da play off 4'lü finalinde Süper Lig biletini kaçırmıştı.

Altay, Antalya'daki randevuya 15 yıllık kupa özlemini sonlandırma hedefiyle hazırlandı. En son Süper Lig'e yükseldiği 2001-2002'de 1'inci Lig'de şampiyonluk sevinci yaşayan siyah beyazlılar, o sezonun ardından 3 defa küme düşme acısı tattı. Altay, son şampiyonluğun ardından 2002-2003'te Süper Lig'de, 2010-2011'de 1'inci Ligi'nde, 2014-15'te ise 2'nci Lig'de düşme üzüntüsü yaşadı.

GELEMEDİLER

İzmir Valisi Erol Ayyıldız ve İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Aziz Kocaoğlu, Anneler Günü gezisi için Buca'dan Marmaris'e giden midibüsün kaza yapması hayatını kaybeden 24 kişinin cenaze töreni yüzünden Antalya'ya gelemedi. Protokol listesinde yer alan birçok ismin bu nedeniyle final maçına gelmediği ifade edildi. MHP İzmir Milletvekili Oktay Vural, protokol tribününde yer aldı. İZVAK Başkanı Ali Erten de müsabakayı takip etti. Eski kulüp başkanlarından Erdoğan Tözge, Mehmet Erdoğan, Ahmet Taşpınar, Aslan Savaşan, Niyazi Konuşmaz, Melih Tunç Tandoğan da tribündeydi.

Altaylı taraftarlar, Kulüp Başkanı Özgür Ekmekçioğlu'na, "Büyük başkan, şampiyon yap bizi heykelini dikelim" tezahüratı yaptı, Ekmekçioğlu'da taraftarlarını selamladı. Altay tribünleri maçtan önce İzmir Marşı'nı söyleyip, "Mustafa Kemal'in askerleriyiz" şeklinde tempo tuttu. Siyah beyazlılar tribünde "Elbet bir gün caddelerimizde bayram olacak" yazılı bir pankart açtı.

2 TAKIM TARAFTARI BİRBİRİYLE FOTOĞRAF ÇEKTİRDİ

İZMİRLİ taraftarlar Antalya Stadyumu'nun protokol tribünü bölümündeki güney ve batı tribününde, Kocaelisporlular ie doğu ve kuzey tribünlerinde yerlerini aldı. Dost olan Altaylı ve Kocaelisporlu taraftarlar, müsabaka öncesi Antalya şehir merkezinde karşılaştıkları noktalarda birbirleriyle hatıra fotoğrafları çektirdi.

Karşıyakalı taraftarları, Altay'ı yine yalnız bırakmadı. Çorum Belediyespor galibiyetinden sonra dayanışma sergileyen yeşil kırmızılılar, Antalya Stadyumu'nda da yerlerini aldı. Bir grup Karşıyaka taraftarı, tribünlere girerken, "Büyük Altay" tezahüratı yaparken, Altaylılar buna karşılık, "Kaf-Sin-Kaf" şeklinde tempo tuttu.

MEŞALE ŞOV

Altaylı ve Kocaelisporlu taraftarlar maçtan önce ve maç sırasında tribünde meşale şov yapıp, konfetilerle renkli görüntüler oluşturdu. Antalyasporlu taraftarlar ise Kocaeli temsilcisini destekledi. Müsabakayı yaklaşık 10 bin Kocaelispor, 5 bin de Altay taraftarı izledi.

54'ÜNCÜ MÜSABAKA

Tİki köklü kulüp Altay ile Kocaelispor, 54'üncü defa karşı karşıya geldi. İki takım Süper Lig'de 32, TFF 1'inci Lig'de 12, 2'nci Lig ve 3'üncü Lig'de 2'şer kez, Türkiye Kupası'nda ise 5 defa karşılaşmıştı. Bugüe kadar oynanan 53 müsabakada Altay 17 galibiyet alırken, Kocaelispor 21 kez sahadan zaferle ayrıldı, 15 maç ise beraberlikle sonuçlandı.

SADECE İBRAHİM AKIN ŞAMPİYONLUK SEVİNCİ YAŞADI

Altay'ın 18 kişilik kadrosunda yer alan futbolcular arasında sadece İbrahim Akın, siyah beyazlı formayla daha önce şampiyonluk sevinci yaşadı. Tecrübeli futbolcu altyapısından yetiştiği İzmir temsilcisinde 2001-2002'de Süper Lig'e çıkma mutluluğuna ortak olmuştu.

2 DEĞİŞİKLİK YAPTI

Altay teknik direktörü Cüneyt Biçer, İzmir'de yarı final rövanş mücadelesinde Çorum Belediyespor'u 4-0 mağlup ederek tur atladıkları karşılaşmada sahaya sürdüğü ilk 11'de 2 değişiklik yaptı. Çorum maçında 90 artı 4'üncü dakikada attığı golle müsabakanın kaderini değiştiren Furkan'ı ilk 11'e monte eden genç teknik adam, Hüsamettin'i yanında oturttu. Abdülkadir'in yerine ise Emre Hasan görev aldı.