Altay - Kocaelispor: 6-5 (Altay 2'nci Lig'de)

Tolga YILDIRIM / ANTALYA, ()

STAT: Antalya Stadı

HAKEMLER: Volkan Bayarslan (xxx), Samet Çavuş (xxx), Samet Çiçek (xxx)

ALTAY: Aydın (xxx)- Hayrullah (xx), Necdet (xx), Murat Türkkan (xx), Kadir (xx), Ferdi (xx) (Dk.71 Halil Yılmaz xx), Emre (xx) (Dk.59 Abdülkadir xx), İbrahim Akın (xxx), Furkan (xxx), Halil Karataş (xx) (Dk.88 Atakan), Murat Uluç (xxx)

KOCAELİSPOR: Can (xxx)- Kadir (xx), Murat (xx), Mesut (xx), Erol (xx), Hamza (xx) (Dk 116 Mehmet), Ali (xx), Burak Özbakır (xx) (Dk.81 Özgür x), Mert (xx), Burak Süleyman (xx), Sinan Pektemek (xx) (Dk.106 Oğuzhan)

GOLLER: Dk.38 Burak Özbakır (Kocaelispor), Dk.61 Murat Uluç (Altay)

PENALTILAR: Necdet, Murat Türkkan, Murat Uluç, Abdülkadir, İbrahim Akın (Altay), Burak Süleyman, Murat, Kadir, Özgür (Kocaelispor). Kocaelisporlu Oğuzhan penaltıdan yararlanamadı.

SARI KART: Kadir, Halil Karataş (Altay), Mert, Erol, Murat, Ali, Özgür, Mehmet (Kocaelispor)

SPOR Toto 3'üncü Ligi 1'inci Grup play off finalinde Antalya'da oynanan Altay, Kocaelispor maçının normal süresi ve uzatma dakikaları 1-1 eşitlikle sona erdi. Penaltı atışlarıyla maçı 6-5 kazanan Altay, 2 sezon aranın ardından yeniden 2'nci Lig'e yükseldi. Altay 15 yıl sonra kupa sevinci yaşadı.

Kocaelispor futbolcuları sahaya, üzerinde 'Antalyaspor'a Avrupa yolunda başarı dileriz' yazılı pankartla çıktı. İstiklal Marşı'nın okunmasının ardından taraftarlar 'Şehitler Ölmez Vatan Bölünmez' tezahüratı yaptı. Başlama düdüğü öncesi taraftarın yaktığı meşale nedeniyle saha kısa süre dumanla kaplandı.

4'üncü dakikada Altay'dan Murat Uluç sağ kanatta İbrahim Akın'a pas attı. Akın'ın ceza sahası içerisine ara pasında kaleci ile karşı karşıya kalan Furkan'dan önce topu Kocaelisporlu defans oyuncusu kornere attı.

7'nci dakikada ceza sahasının sol köşesindeki serbest vuruşu kullanan Kocaelispor'dan Kadir'in şutunu Altay kalecisi Aydın parmak uçlarıyla dokunarak kornere çeldi.

13'üncü dakikada Altay'dan Ferdi'nin rakiplerini çalımlayarak ceza sahasına girip çektiği şutu kaleci Can ayaklarıyla kurtardı.

38'inci dakikada sol kanatta meşin yuvarlakla buluşan Kocaelispor'dan Burak Süleyman'ın ceza sahasına ortasında Burak Özbakır, kafa vuruşuyla topu filelere gönderdi: 0-1.

Karşılaşmanın ilk yarısı Kocaelispor'un 1-0 üstünlüğüyle sona erdi.

50'nci dakikada sağ kanattan Altaylı futbolcu Furkan'ın ara pasında ceza sahası içinde topla buluşan Ferdi'nin şutu dışarı çıktı.

61'inci dakikada Altay'dan İbrahim Akın'ın ceza sahasının solundan ortasında ön direkte topla buluşan Murat Uluç'un şutunda top filelerle buluşturdu: 1-1.

88'inci dakikada sol kanattan ceza sahasına giren Kocaelispor'dan Hamza'nun şutu yan ağlarda kaldı.

Karşılaşmanın 90 dakikası 1-1 eşitlikle sona erdi.

ALTAY UZATMALARDA PENALTIDAN YARARLANAMADI

98'inci dakikada Altay'dan Furkan, ceza sahası içerisinde Kocaelisporlu Erol tarafından düşürülmesi sonucu hakem Volkan Bayarslan penaltı noktasını gösterdi. Altay'dan penaltı atışını kullanan Murat Uluç’un şutunda top üst direğe, ardından kaleci Can'a çarparak oyun alanına düştü. Dönen topu Kocaelispor defans oyuncuları uzaklaştırdı.

İlk uzatma devresi 1-1 eşitlikle tamamlandı. İkinci uzatma devresinde de gol olmayınca 120 dakika beraberlikle sonuçlandı.

PENALTI ATIŞLARI

Normal süresi ve uzatma dakikalara 1-1 eşitlikle sona eren maçta ilk penaltı atışını kullanan Kocaelispor'dan Burak Süleyman'ın şutunda top filelerle buluştu. Altay'ın ilk penaltı atışını yapan Necdet'in şutu gol oldu. Kocaelispor'un ikinci penaltı atışında Oğuzhan'ın şutunda top üst direğe ardından da yere çarparak oyun alanına döndü. Altay'dan Murat Türkkan, Murat Uluç, Abdülkadir, Kocaelispor'dan Murat, Kadir, Özgür penaltı atışını gole çevirdi. Son penaltı atışından Altay'dan İbrahim Akın, topu filelerle buluşturarak takımına galibiyeti getirdi. Karşılaşma sonrası Altaylı futbolcular büyük sevinç yaşarken, Kocaelisporlu futbolcular da büyük üzüntü yaşadı.

ALTAY 15 YIL SONRA KUPA KAZANDI

Süper Lig'de 41 sezon yer alan Altay, en son 2014-2015 sezonunda 2. Lig'de mücadele etmişti. Geçmişinde 20 kez Süper Lig'de mücadele eden Kocaelispor ise 2011-2012 sezonunda 2. Lig'e veda etmişti. Süper Lig geçmişi olan iki takım Antalya'daki final karşılaşmasında 2. Lig'e yükselmek için mücadele etti. Son şampiyonluğunu 2001-2002 sezonunda Süper Lig'e yükselerek yaşayan Altay, 15 yıl sonra kupa sevinci yaşadı. Son 15 yılda 2002-03'te Süper Lig'den, 2010-11'de TFF 1'inci Lig'den, 2014-15'te ise 2'nci Lig'den küme düşerek tarihinde ilk kez 3'üncü Lig'e kadar gerileyen Altay, 2 sezon aradan sonra yeniden 2. Lig'e yükseldi.

ALTAY ANTALYA'DA ŞANSIZLIĞINI DA YENDİ

Daha önce Süper Lig'e yükselmek için 5 defa finallerde mücadele eden siyah beyazlılar, her seferinde kaybetti. Siyah beyazlılar, Süper Lig'de mücadele ettiği 1999-2000 sezonunda son haftaya düşme hattındaki İstanbulspor'un 1 puan önünde 37 puanla 15'inci sırada girdi. Son hafta Antalyaspor deplasmanına giden Altay, rakibine 3-1 yenilirken, İstanbulspor'un Galatasaray'la 1-1 berabere kalması üzerine averajla küme düşme acısı yaşadı. Altay, Antalya'da ikinci üzüntüsünü ise Süper Lig'e yükselme mücadelesi verdiği 2000-01'de yaşadı. Bu kentteki çeyrek finalde Kombassan Konyaspor'u penaltılarla 4-3 mağlup eden siyah beyazlılar, yarı finalde Sakaryaspor'a 2-1 yenilerek havlu attı. Altay, üçüncü kez final oynadığı Antalya'da Kocaelispor galibiyetiyle şanssızlığını da yendi.

ANTALYA KOCAELİ TARAFTAR KARDEŞLİĞİ

Karşılaşmayı 9 bin civarında taraftar izledi. Doğu tribününde taraftarın turnikelere zarar vermesi nedeniyle maçı izleyen taraftar sayısı kesinleştirilemedi. Karşılaşmayı 10 bin civarında Kocaelispor taraftarı 5 bin civarında Altay taraftarı izledi. Maçta Altay Kulübü taraftarlarının batı tribünlerinde, Kocaelispor Kulübü taraftarları ise doğu tribününden takımını destekledi. Kocaelispor taraftarı arasında Antalyaspor seyircisi de maçı izledi. Antalyaspor taraftarı maçta Kocaelispor'a destek verdi. İki takımın taraftarı arasındaki 18 yıldır süren kardeşlik bu maçta da devam etti. İki takım taraftarı arasındaki kardeşlik 1999'da yaşanan Marmara Depremi'nden kısa bir süre sonra Denizli'de oynanan Denizlispor, Kocaelispor maçıyla başladı. Kocaelispor taraftarları organizasyon düzenleyemediklerinden dolayı Antalyaspor taraftarı Kocaelispor'u zor günlerinde yalnız bırakmayarak Denizli'deki maçta Kocaelispor'u destekledi. İki takım taraftarı arasındaki büyük dostluk Altay Kocaelispor maçında da tribündeki coşkulu tezahüratla sürdü.

