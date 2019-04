Altay kazanmayı unuttu

Mustafa KÖPRÜLÜ / İZMİR, () - Spor Toto 1'inci Lig'de derbi maçında Altınordu'ya 2-1 yenilen Altay, galibiyete hasret kaldı. Son olarak evinde 17 Mart'ta Kardemir Karabükspor'u 4-0 mağlup eden siyah-beyazlılar, daha sonra çıktığı 5 karşılaşmada 4 beraberlik, 1 yenilgi alarak iddiasını tamamen kaybetti. İzmir temsilcisi bu periyotta Abalı Denizlispor (D), Gazişehir Gaziantep, Adana Demirspor (D) ve Hatayspor'la berabere kalırken, Altınordu'ya kaybetmekten kurtulamadı. Derbiye çıkarken oyuncuları motive etmekte zorlandıklarını ifade eden teknik direktör Sait Karafırtınalar, "İddiamız olmadığı için bu konuda zorlandık. Bize yakışan oyunu sergiledik. Her maçı kazanabilirdik. Kalan haftalarda bize yakışan oyunu sergilemeye devam edeceğiz" diye konuştu.

PAIXAO REKORUN SAHİBİ

Altay'ın derbide 40'ıncı dakikada penaltıdan bulduğu golü atan Portekizli Marco Paixao, 1'inci Lig tarihinin en golcü yabancı oyuncusu unvanını eline aldı. Toplam gol sayısını 25'e çıkaran usta santrfor, daha önce 24 golle bu rekoru elinde bulunduran Adana Demirspor'un forveti Pote'yi geride bıraktı. Paixao, kalan 3 haftada siyah-beyazlı formayla gollerine yenilerini eklemeye çalışacak.

HAKEM ENGİN'E TEPKİ

İzmir derbisi sonrası her iki takım teknik direktörü de Hakem Erkan Engin'in hatalı kararlar verdiğini söyledi. Altay Teknik Direktörü Sait Karafırtınalar, uzatma dakikalarında İbrahim Akın'la buldukları golün iptal edildiğini belirterek, "Altınordu kalecisi Erce, takım arkadaşı Enes Sığırcı ile çarpışarak dengesiz bir şekilde düştü. Pozisyonda Altaylı oyuncu yoktu. Bu dünyanın her yerinde gol. Hakemlerin bu kadar hata yapması insanı düşündürüyor. Altay taraftarı tepkisiyle hislerime tercüman oldu" dedi.

Altınordu Teknik Direktörü Hüseyin Eroğlu da Altay'ın kazandığı penaltının haksız olduğunu savundu.