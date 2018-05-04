Altay kazanırsa şampiyon

İZMİR, ()

TFF 2'nci Lig Beyaz Grup'ta son haftaya zirvenin 1 puan gerisinde 2'nci sırada giren 63 puanlı Altay, yarın evinde 64 puanlı lider Gümüşhanespor ile şampiyonluk maçına çıkacak. Atatürk Stadı'nda saat 15.00'de başlayacak tarihi randevuda Süper Lig hakemi Serkan Çınar düdük çalacak. Geçen sezon 3'üncü Lig'de Antalya'da oynanan Play-Off finalinde Kocaelispor'u penaltı atışlarıyla yenerek 2'nci Lig'e yükselen İzmir ekibi, bu kez Gümüşhanespor'u mağlup ederek direkt şampiyonluğa ulaşmak istiyor. Karadeniz ekibini sezonun ilk yarısında deplasmanda 2-0 yenen siyah-beyazlılar, şampiyonluk için sahadan 3 puanla ayrılmak zorunda.

Altay, rakibini mağlup etmesi halinde 7 yıl sonra Spor Toto 1'inci Lig'e dönmüş olacak. Beraberlik halinde ise İzmir ekibi yoluna Play-Off'tan devam edecek. Şampiyon olan takıma, kupası ilerleyen günlerde düzenlenecek bir törenle verilecek. 1'inci Lig'de en son yer aldığı 2011'de küme düşerek tarihinde ilk kez 2'nci Lig'i gören siyah-beyazlılar, 2015'te ise 3'üncü Lig'e sürüklenmişti. Süper Lig'de 41 sezon yer alan, UEFA Kupası'nda mücadele eden ilk Türk, Kupa Galipleri Kupası'na katılan ilk Anadolu kulübü olan 104 yaşındaki Altay, 7 kez final oynadığı Türkiye Kupası'nı 2 defa müzesine götürerek "Büyük Altay" ismini aldı. Geçen sezon çıkışa geçen İzmir temsilcisi, en kısa sürede eski günlerine dönmeyi hedefliyor.

BİLETLERE YOĞUN İLGİ

Altaylı taraftarlar ve İzmirli futbolseverler final maçına büyük ilgi gösteriyor. Toplam kapasitesi 51 bin kişilik Atatürk Stadı'nda tribünlerin büyük oranda dolması bekleniyor. Dünden itibaren 5 TL'den satışa çıkan, 10 bin 403 seyirci kapasiteli kapalı tribünün biletleri tükendi. Fiyatı 1 TL olarak belirlenen, 17 bin 422 kapasiteli açık tribün biletlerinin tükenme ihtimalini göz önüne alan yönetim sanayi tarafındaki 10 bin 786 seyirci kapasitesine sahip kale arkası tribünü için 1 TL'den ek bilet bastırma kararı aldı. 11 bin 310 kişi kapasiteli Mersinli tarafındaki kale arkası tribününde ise 2 bin 500 Gümüşhanespor seyircisi yer alacak.

EMNİYET ÖNLEM ALACAK

İzmir Emniyeti, stat çevresinde geniş güvenlik önlemleri alacak. Altay yönetimi biletlere gösterilen yoğun ilgi nedeniyle özel güvenlik sayısının artırılması için de çalışma başlattı. Atatürk Stadı'nda 700'ü polis, 300'ü özel güvenlik olmak üzere yaklaşık 1000 güvenlik görevlisinin görev alması alması bekleniyor.

TARAFTAR ŞOV YAPACAK

Altaylı taraftarların kapalı tribünde siyah-beyaz renklerle sürpriz bir koreografi gerçekleştireceği öğrenildi. Küfürlü tezahürat konusunda seyircisiz oynama ceza sınırında yer alan Altay'da yönetim taraftarlara sağduyu çağrısı yaptı. Altay, rakibini yenememesi durumunda bir üst lig hedefine Play-Off'tan varmaya çalışacak.

EKMEKÇİOĞLU HEYECANLI

Altay Başkanı Özgür Ekmekçioğlu, siyah-beyazlı kulübün başında üst üste ikinci kez kupa sevinci yaşamaya çok yaklaştı. Genç yaşta siyah-beyazlı kulübün başkanlığını üstlenen Özgür Ekmekçioğlu, yarınki şampiyonluk maçı öncesi büyük bir heyecan yaşadıklarını ancak takımına sonuna kadar inandığını vurguladı. Altay'da şampiyonluk priminin açıklanmadığı, ancak Başkan Ekmekçioğlu'nun futbolculara geçen sezon olduğu gibi yine güvence verdiği ifade edildi.

KARŞIYAKA'DAN DESTEK

Karşıyaka yönetimi, yarın 2'nci Lig'de şampiyonluk maçına çıkacak Altay'a ve 1'inci Lig'de Play-Off'a kalma mücadelesi verecek Altınordu'ya başarı diledi. Bu sezon küme düşerek 38 yıl sonra 3'üncü Lig'e dönen Yeşil-Kırmızılı ekip, iki İzmir ekibine destek vererek alkış topladı. Yeşil-kırmızılılar sosyal medyada "Haydi Altay, Haydi Altınordu" başlığıyla yapılan paylaşımda, "Ebedi dostlarımız Altay ve Altınordu'ya oynayacakları önemli maçlarda sonsuz başarılar diliyoruz" ifadelerine yer verdi.

OTOSTOPLA MAÇA GELİYOR

Isparta'da üniversite okuyan Altaylı bir genç, sosyal medyada yaptığı paylaşımla büyük beğeni topladı. Süleyman Demirel Üniversitesi'nde eğitim gören Latif Ildız isimli Altay taraftarı, yarın Gümüşhanespor'la oynayacakları şampiyonluk maçına gelmek için otostopla İzmir'e seyahat etmek istedi. Elindeki kartona, "Şampiyonluğa gidiyorum Altay 1914" yazan Altay taraftarı için siyah-beyazlı başka taraftarlar, "Otobüs biletini karşılamak isteriz" şeklinde yorumlar yaptı.