Altay kaybetmeyi unuttu

TFF 1'inci Lig'de evinde aldığı 2-1'lik Bursaspor galibiyetiyle zirve yarışına tutunan Altay, kötü başladığı sezonda ibreyi terse çevirdi.Ligin ilk haftasında evinde Ümraniyespor'a 3-1 mağlup olan siyah-beyazlılar, daha sonra oynadığı altı karşılaşmada mağlubiyet yüzü görmedi. 2'nci haftada İstanbulspor deplasmanından 2-2'lik beraberlikle dönen Altay, bir sonraki hafta evinde Balıkesirspor'u 1-0 yenerek galibiyetle tanıştı.Boluspor'u deplasmanında 2-0 kazanarak 2'de 2 yapan İzmir temsilcisi daha sonra evinde Keçiörengücü ile 0-0, Adanaspor'la da deplasmanda 3-3 berabere kaldı. Son olarak Bursaspor'u İzmir'den puansız yollayan Altay, 7 maçta sadece 1 kez sahadan eli boş ayrılmış oldu.Hazırlıklarına çarşamba günü başlayacak olan siyah-beyazlı takım milli maç arasından sonra üst üste Altınordu ve Menemenspor'la derbi maçlarına çıkacak.



