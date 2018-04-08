Altay - Karşıyaka: 1-2

Onur ATIŞ / İZMİR, ()

STAT: Atatürk

HAKEMLER: Yasin Kol (xx), Ersin Erbay (xx), Alican Alp (xx)

ALTAY: Egemen (xx) - Necdet (xx), Murat Türkkan (x), İbrahim Öztürk (xx), Serkan (xx), Atakan (x), Furkan (xx) (Dk. 73 Ozan x), Ferdi (x) (Dk. 80 Maksut), İbrahim Akın (xx), Doğan (x) (Dk. 67 Muharrem Ozan x), Murat Uluç (x)

KARŞIYAKA: Erhan (xxx) - Abdulhamit (xx), Cenk (xxx), Metin (xx), Onur (xx), Arif (xx) (Dk. 84 İlyas), Doğukan (xxx), Mustafa (xx), Görkem (x) (Dk. 46 Mahmut xxx), Tayfun (xxx), Hakan (xxx) (Dk. 88 Harun)

GOLLER: Dk. 12 İbrahim Akın (Altay) - Dk. 56 Doğukan, Dk. 80 Hakan (Karşıyaka)

SARI KARTLAR: Ferdi, İbrahim Akın, Necdet, Murat Türkkan (Altay) - Mustafa, Arif, Tayfun, Abdulhamit (Karşıyaka)

TFF 2'nci Lig Beyaz Grup’ta şampiyonluk mücadelesi veren Altay, İzmir derbisinde düşme potasında yer alan Karşıyaka’ya öne geçti maçta 2-1 yenilerek ağır darbe aldı. Maçın 12'nci dakikasında İbrahim Akın’ın golüyle öne geçen siyah beyazlılar ilk yarıyı 1-0 önde kapatırken, ikinci devrede etkili ataklar geliştiren Kaf-Kaf önce Doğukan’la skoru eşitledi ardından Hakan’la üstünlük sayısını buldu. Liderlik hesapları yapan Altay, lider Gümüşhanespor’un puan kaybettiği haftayı kötü değerlendirdi ve rakibinin 3 puan gerisine düşerek 3'üncü sıraya geriledi. Geçen hafta Nazilli Belediyespor’u yenen yeşil kırmızılılar ise puanını 21’e çıkartıp son 4 haftaya umutlu girdi. Altaylı taraftarlar maç sonunda teknik direktör İsmet Taşdemir’i istifaya davet ederken, Karşıyakalı futbolcuları alkışladı.

9'uncu dakikada Görkem’in sağ kanattan ortaladığı topa arka direkte boş pozisyonda Hakan kafayı vuramadı, Altay savunması tehlikeyi savuşturdu.

12'nci dakikada Altay derbide öne geçti. Altay atağında savunmadan seken topu ceza sahası dışında kontrol eden İbrahim Akın sert bir vuruşla fileleri havalandırdı: 1-0.

19'uncu dakikada Abdulhamit’in kullandığı frikikte top az farkla üstten auta çıktı.

35'inci dakikada Altay 2'nci gole çok yaklaştı. İbrahim Akın’ın pasında altıpasta topla buluşan Murat Uluç vuruşunu yaptı, ancak araya giren Metin meşin yuvarlağı çeldi.

40'ıncı dakikada sol çaprazdan Karşıyaka ceza sahasına giren Doğan’ın orta şut karışımı vuruşunu kaleci Erhan son anda kornere tokatladı.

51'inci dakikada Murat Uluç’un pasında kaleci Erhan ile karşı karşıya kalan Murat Türkkan’ın aşırtma vuruşunda top üstten oyun alanını terk etti.

56'ncı dakikada Karşıyaka eşitliği sağladı. Onur’un soldan ortasına altıpas üzerinde topa Doğukan dokundu: 1-1.

75'inci dakikada hızlı gelişen Altay atağında İbrahim Akın’ın pasında Murat Uluç ceza sahası içinden şutunu çekti. Kaleci Erhan meşin yuvarlağı son anda köşeden kornere tokatladı.

80'inci dakikada Karşıyaka öne geçti. Tafun’un pasında Hakan topu boş kaleye gönderdi: 1-2.

87'nci dakikada Serkan soldan ortasını yaptı. Ozan Sol’un kafa vuruşunda iyi yer tutan kaleci Erhan gole izin vermedi.

Mücadele, Karşıyaka'nın 2-1'lik üstünlüğü ile tamamlandı.

FOTOĞRAFLI