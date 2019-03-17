Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan '18 Mart' mesajı
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan '18 Mart' mesajı
'57'nci Alay' korteji, Çanakkale yürüyüşünü sürdürüyor
18 Mart Çanakkale Zaferi’nin 104'üncü...
'Stresle baş edebilmede arkadaş desteği çok önemli'
'Stresle baş edebilmede arkadaş desteği...
Yeni Zelanda’da iki camide katliam: 49 ölü 48 yaralı
Yeni Zelanda’da iki camide katliam:...

Altay - Kardemir Karabükspor: 4-0

Karabükspor bu sonuçla 1. Lig’e resmen veda etti Onur ATIŞ / İZMİR, () STAT: Atatürk HAKEMLER: Muhammet Ali Metoğlu (xx), Mehmet Şahan Yılmaz (xx), Mehmet Yıldırım (xx) ALTAY: Aydın (xxx) – Serkan (xx), Ulaş (xx), İbrahim Öztürk...

Altay - Kardemir Karabükspor: 4-0

Karabükspor bu sonuçla 1. Lig’e resmen veda etti

Onur ATIŞ / İZMİR, ()

STAT: Atatürk
HAKEMLER: Muhammet Ali Metoğlu (xx), Mehmet Şahan Yılmaz (xx), Mehmet Yıldırım (xx)
ALTAY: Aydın (xxx) – Serkan (xx), Ulaş (xx), İbrahim Öztürk (xxx), Murat Uslu (xxx), Ferhat (xx) (Dk. 46 Tavares xx), Putsila (xxx) (Dk.73 Sinan xx), Tatos (xx), Furkan (xxx), Kappel (xxx) (Dk. 64 İbrahim Akın xx), Paixao (xxx)
KARDEMİR KARABÜKSPOR: Furkan (x) – Arda (xx), Fatih Tultak (x), Berkay (xx), Abdullah (x), Oğuz (xx), Emre (x) (Dk. 85 Doğukan), Toykan (x) (Dk. 88 Melih), Fatih Kızılay (x) (Dk. 46 Hüseyin x), Cihan (xx), Ahmet (x)
GOLLER: Dk. 9 ve Dk. 42 Paixao, Dk. 34 Kappel, Dk. 88 Furkan (Altay)
SARI KART: Furkan (Altay)

SPOR Toto 1. Lig’de geçen hafta deplasmanda Gençlerbirliği’ne 1-0 yenilerek Play-Off yarışında yara alan Altay, konuk ettiği Kardemir Karabükspor’u 4-0 yenerek milli araya moralli girdi. Yaşadığı maddi sıkıntılar yüzünden zor bir dönem geçiren Karabükspor ise bu sonuçla 1. Lig’e resmen veda etti. Siyah-beyazlılara galibiyete getiren golleri Paixao (2), Kappel ve Furkan kaydetti. İzmir ekibi 37 puana yükseldi, Karabükspor ise eksi 1 puanda kaldı. 
9. dakikada Altay perdeyi açtı. Murat Uslu sağ kanattan içeriye kesti, uygun durumda gelişine düzgün bir vuruş yapan Paixao golü yaptı: 1-0.
34. dakikada fark 2’ye çıktı. Furkan penaltı noktasında bekleyen Paxiao’ya çevirdi, Paxiao’nun şutunda kaleciden dönen topu tamamlayan Kappel fileleri havalandırdı: 2-0.
36. dakikada Tatos’un ara pasıyla kaleciyle karşı karşıya kalan Furkan’ın şutunda Karabükspor kalecisi Furkan topu ayaklarıyla çıkardı.
42. dakikada Putsila’nın sağ kanattan yaptığı ortaya kafa vuruşu yapan Paixao, skoru 3-0’a getirdi. İlk yarı bu skorla tamamlandı.
76. dakikada Altay savunma arkasına atılan topla buluşan Emre’nin şutunda kaleci Aydın topu kornere çeldi.
88. dakikada İbrahim Akın’ın pasıyla ceza sahasında topla buluşan Sinan, kale önündeki Furkan’a çevirdi. Furkan da kafa vuruşuyla topu ağlara yolladı: 4-0.

(FOTOĞRAFLI)

 

İlgili Galeriler
FETÖ 1389 askeri personel TSK'dan ihraç edildi, İşte ihraç listesi FETÖ 1389 askeri personel TSK'dan ihraç edildi, İşte ihraç listesi
İşte TSK'nın yeni komuta kademesi İşte TSK'nın yeni komuta kademesi
CHP lideri Kılıçdaroğlu'na yumurtalı saldırı CHP lideri Kılıçdaroğlu'na yumurtalı saldırı
Aylan'ı fotoğraflarda yaşattı Aylan'ı fotoğraflarda yaşattı
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.

banner314

banner325

banner328