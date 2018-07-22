Altay kabuk değiştirdi

Mustafa KÖPRÜLÜ / İZMİR, () -

Spor Toto 1'inci Lig'de 7 yıl sonra mücadele etmeye hazırlanan Altay, geçen sezon 2'nci Lig'de şampiyon olduğu kadroda büyük değişime gitti. Son olarak dün Erzurumspor'dan stoper Erman ve Gazişehir'den sol bek Özgür'le anlaşan siyah-beyazlılar, dış transferde tam 10 futbolcuyu kadrosuna kattı. İzmir ekibinde şampiyon kadrodan 8 isimle ise yollar ayrıldı. Altay'ın yaptığı 10 takviyenin 5'ini yabancı oyuncular oluştururken, siyah-beyazlılar Bulgar stoper Ivan Ivanov, Hollandalı kanat oyuncusu Leandro Kappel, Hırvat forvet arkası Adnan Aganovic, Portekizli forvet Marco Paixao ve kanat Pedro Eugenio ile kadrosunu güçlendirdi.

İzmir temsilcisi yerli transferlerinde ise geçen sezon üst sıralara oynayan takımlardan oyuncularla anlaştı. Geçen sezon 1'inci Lig'de ilk 2'den Süper Lig'e yükselen Ankaragücü'nden stoper Gençer Cansev, Play-Off birincisi Erzurumspor'dan orta saha oyuncusu Metin Yüksel ve stoper Erman Bulucu, Play-Off finalisti Gazişehir Gaziantep'ten sağ bek Yasin Palaz ve sol bek Özgür Özkaya, yeni sezon öncesi Altay'ın kadrosunda dahil ettiği tecrübeli isimler arasında yer aldı. Transferi büyük oranda bitiren İzmir ekibinde Doğan, Fatih, Hayrullah, Ferdi, Maksut, Muharrem Ozan, Murat Türkkan ve Ozan Sol takımdan ayrıldı.