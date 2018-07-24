Altay İzmir'e döndü

Mustafa KÖPRÜLÜ / İZMİR, ()

Spor Toto 1'inci Lig ekibi Altay, Afyonkarahisar kampını 1 gün erken sonlandırarak İzmir'e geldi.

Siyah-beyazlılar, yeni sezon hazırlıklarını günde çift idmanla Gaziemir'deki Vali Kutlu Aktaş Tesisleri'nde sürdürecek. Tesiste zemini yenilenen çim sahaların hazır duruma geldiği belirtildi. Dış transferde 5'i yabancı olmak üzere toplam 10 futbolcuyla anlaşan İzmir temsilcisi, orta sahaya yabancı bir takviye daha yaparak transferi kapatacak.

Altay, lig öncesi son provalarına Folkart TSYD Ege Kupası'nda çıkacak. Tire'de gerçekleşecek turnuvada siyah-beyazlılar, 3 Ağustos Cuma günü saat 19.30'da Balıkesirspor'la karşılaşacak. Final ve üçüncülük maçları 5 Ağustos Pazar günü oynanacak.

İyi bir kamp dönemi geçirdiklerini ancak takımın eksikleri de olduğunu ifade eden sportif direktör Özden Töraydın, temkinli konuştu. Zor bir ligde mücadele edeceklerini belirten Özden Töraydın, "İlk olarak ligi elimizde tutmalıyız. Daha sonra hedefimiz üst sıralar olmalı. Taraftarlardan sabır ve destek bekliyoruz. Aramıza yeni arkadaşlarımız katıldı. İlk defa Türkiye'de oynayacak yabancı oyuncularımız var. Lig başladıktan sonra da uyum süreci devam edecek. Ancak bu süreyi çabuk atlatırız, futbolcularımız hazırlık maçlarında bunun sinyalini verdi. Yine sahada koşan, mücadele eden, diri bir takım olacak. Bundan eminim. Başarılı bir sezon geçireceğimize inanıyorum" diye konuştu.