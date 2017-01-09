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Altay ışık veriyor

ANTALYA kampındaki ilk hazırlık maçında Kozan Belediyespor'la 2-2 berabere kalan Altay, ikinci özel randevuda Düzcespor'u 4-2 mağlup ederek moral buldu. Teknik direktör Cüneyt Biçer, kampta takımın fiziksel ve zihinsel açıdan hazır hale...

Altay ışık veriyor
ANTALYA kampındaki ilk hazırlık maçında Kozan Belediyespor'la 2-2 berabere kalan Altay, ikinci özel randevuda Düzcespor'u 4-2 mağlup ederek moral buldu.
Teknik direktör Cüneyt Biçer, kampta takımın fiziksel ve zihinsel açıdan hazır hale geldiğini belirtti, "İstediğimiz futbolu oynamaya yaklaştık. Rakibimiz karşısında oyunun kontrolü bizdeydi. Yeni transferlerimiz Murat ve Abdülkadir'i 70 dakika oyunda tuttuk. Uyumlu bir görüntü çizdiler. Herşey planladığımız gibi gidiyor" dedi. 2-2 biten Kozan Belediyespor maçında 1 gol atan orta saha oyuncusu Halil Yılmaz ise Düzcespor karşısında hat-trick yaparak alkış topladı. Sezonun ilk yarısında 15 maçta 1 gol kaydeden Halil, ikinci yarı öncesi formda olduğunu gösterdi. Teknik direktör Biçer, "Halil yetenekli bir oyuncu, tek eksiği skordu. Onu da şimdi yakaladı. Önemli katkıları olacak" diye konuştu.
Pazar günkü 24Erzincanspor maçı için perşembe günü bu kente gidecek olan Altay'da hafif sakatlıkları bulunan Furkan, Hüsamettin ve Ferdi riske edilmeyecek.   FOTOĞRAFLI    

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