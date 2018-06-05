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Altay indirim isteyecek

Mustafa KÖPRÜLÜ / İZMİR, () - SPOR Toto 1'inci Lig'de mücadele edeceği yeni sezon öncesi bütçe belirsizliği nedeniyle transferde sessiz kalan Altay'da yönetim hafta içinde ön libero Ferhat Çulcuoğlu ve stoper İbrahim Öztürk'le masaya...

Altay indirim isteyecek

Mustafa KÖPRÜLÜ / İZMİR, () - SPOR Toto 1'inci Lig'de mücadele edeceği yeni sezon öncesi bütçe belirsizliği nedeniyle transferde sessiz kalan Altay'da yönetim hafta içinde ön libero Ferhat Çulcuoğlu ve stoper İbrahim Öztürk'le masaya oturarak iki futbolcudan indirim talep edecek. Sözleşmeleri 2019'da sona erecek Ferhat ve İbrahim'e yeni sezon için yüzde 30 zam yapması gereken yönetim, iki oyuncunun yıllık ücretlerinde fedakarlık yapmasını isteyecek. Geçen sezon 2'nci Lig'deki şampiyonlukta büyük pay sahibi olan deneyimli kramponların anlaşmaya yanaşmaması halinde yollar ayrılacak. Ferhat, siyah-beyazlı formayla 31 maçta görev alıp 2 gol kaydetti. İbrahim Öztürk ise 29 karşılaşmada 1 kez rakip fileleri sarstı.

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