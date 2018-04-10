escort bayan www.cid9.com Gümbet Escort Bodrum Bodrum Escort
eskişehir bayan escort www.sexcay.com Odunpazarı Escort
izmit bayan escort www.piy7.com izmit Escort escort izmit kocaeli escort gebze escort escort
Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş
Cumhurbaşkanı Erdoğan,  Rusya Devlet Başkanı Putin ile telefonda görüştü
Erdoğan,  Rusya Devlet Başkanı Putin...
'Ofsayt' operasyonunda 14 kişi tutuklandı
'Ofsayt' operasyonunda 14 kişi tutuklandı
Üniversitede 4 kişiyi öldüran araştirma görevlisinin hedefi dekandı
Üniversitede 4 kişiyi öldüran araştirma...
PİYASA – Dolarda yeni rekor 4.0469 lira, euro rekora yakın
Dolarda yeni rekor 4.0469 lira,...

Altay'ın yeni teknik patronu Töraydın: "Sorumluluktan kaçmadım"

Mustafa KÖPRÜLÜ / İZMİR, () - TFF 2'nci Lig Beyaz Grup'ta Karşıyaka mağlubiyeti sonrası istifa eden İsmet Taşdemir'in yerine sportif direktörlükten teknik direktörlük görevine getirilen Özden Töraydın, büyük bir sorumluluk üstlendiğini...

Altay'ın yeni teknik patronu Töraydın: "Sorumluluktan kaçmadım"

Mustafa KÖPRÜLÜ / İZMİR, () - TFF 2'nci Lig Beyaz Grup'ta Karşıyaka mağlubiyeti sonrası istifa eden İsmet Taşdemir'in yerine sportif direktörlükten teknik direktörlük görevine getirilen Özden Töraydın, büyük bir sorumluluk üstlendiğini dile getirdi.
Başkan Özgür Ekmekçioğlu'nun isteği üzerine görevi kabul ettiğini dile getiren Özden Töraydın, "Benim hiçbir zaman teknik direktörlük yapma hayalim olmadı. Kalan 4 haftada yeni bir teknik direktörün takımı tanıyıp başarılı olabileceğine inanmadım. Bu yüzden sorumluluktan kaçmamam gerektiğini düşündüm. Bana, 'Kendini ateşe atma, arka planda gölge gibi kal' diyenler oldu. Ancak hayatım boyunca sorumluluktan kaçmadım. Üç yıldır kulübün içindeyim hiçbir teknik adamın işine karışmadım. Başarısızlık halinde gelebilecek tüm tepkileri göze aldım" dedi.
Derbide alınan yenilgi nedeniyle morali bozulan takımı yeniden ayağa kaldıracaklarını ifade eden teknik direktör Özden Töraydın şöyle devam etti: "Şimdi Bugsaşspor deplasmanına odaklanmalıyız. Halen şampiyonluk şansımız devam ediyor ama Play-Off'a kalamama riskimiz de var. Çok kritik bir dönemdeyiz. Tek isteğim bu saatten sonra kimin oynayıp oynamadığını eleştirmeden sadece takıma destek olunması. Kaliteli bir kadroya sahibiz ve bu işin içinden çıkacağımızı düşünüyorum. Geçen sezon olduğu gibi yine birlik ve beraberlikle şampiyon olabiliriz. Kalan 4 maçı kazanırsak yine direkt şampiyonluk umudumuz var. Biz takıma rehberlik yapacağız, onlar da üzerine düşeni yaparsa hedefe ulaşırız."
Ferhat'ın cezasının bittiği Altay'da Ferdi ise cezalı durumda.

İlgili Galeriler
FETÖ 1389 askeri personel TSK'dan ihraç edildi, İşte ihraç listesi FETÖ 1389 askeri personel TSK'dan ihraç edildi, İşte ihraç listesi
İşte TSK'nın yeni komuta kademesi İşte TSK'nın yeni komuta kademesi
CHP lideri Kılıçdaroğlu'na yumurtalı saldırı CHP lideri Kılıçdaroğlu'na yumurtalı saldırı
Aylan'ı fotoğraflarda yaşattı Aylan'ı fotoğraflarda yaşattı
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.

banner314