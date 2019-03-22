Altay'ın yabancıları tam isabet 

Onur ATIŞ / İZMİR, () - Spor Toto 1'inci Lig'de Karabükspor galibiyetiyle milli maç arasına 37 puanla 10'uncu sırada giren Altay'da devre arasında transfer edilen yabancı futbolcular takıma önemli katkı sağladı. Sezonun ilk yarısında Pedro, Aganovic ve Ivanov'dan verim alamayıp bu isimlerle yollarını ayıran siyah-beyazlılar, ara dönemde kadroya dahil edilen Putsila, Tatos ile Tavares'ten memnun kaldı. Ankaragücü'nden gelen Belaruslu orta saha oyuncusu Putsila, İzmir ekibinde 7 maçta forma giydi. Orta alanda etkili bir görüntü ortaya koyan 31 yaşındaki futbolcu teknik ekibin vazgeçilmezleri arasına girdi.

Elazığspor'da transfer edilen diğer bir orta saha oyuncusu Tatos da istikrarlı bir grafik ortaya koydu. İzmir ekibinde 9 maça çıkan 29 yaşındaki Yunan futbolcu, 1-1 sona eren İstanbulspor maçında fileleri havalandırdı. Portekiz'in Tondela takımından gelen kanat oyuncusu Tavares de 7 karşılaşmada boy gösterdi. Portekizli futbolcu ağları 1 kez sarstı. İkinci yarıdaki takviyeleri tam isabetle yapan Altay'da diğer yabancı futbolcular Kappel ve Paixao ise takımın en önemli gol silahları oldu. Paixao 26 karşılaşmada 21 gol atarak krallıkta ilk sırayı alırken, asistleriyle yıldızlaşan Kappel de 27 müsabakada 7 kez sevinç yaşadı.

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