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Altay'ın umudu Atakan

Mustafa KÖPRÜLÜ / İZMİR, () Spor Toto 1'inci Lig'de mücadele edeceği yeni sezon öncesi mali sıkıntılar nedeniyle teknik direktör ve transfer konularında yol alamayan Altay, genç yıldız adayı Atakan Çankaya'yı Süper Lig kulüplerinden...

Altay'ın umudu Atakan

Mustafa KÖPRÜLÜ / İZMİR, ()

Spor Toto 1'inci Lig'de mücadele edeceği yeni sezon öncesi mali sıkıntılar nedeniyle teknik direktör ve transfer konularında yol alamayan Altay, genç yıldız adayı Atakan Çankaya'yı Süper Lig kulüplerinden birine satarak kasasını doldurmak istiyor. 
Siyah-beyazlılar, şu an U20 Milli Takımı'nın Fransa'da katıldığı özel turnuvada ay-yıldızlı formayı terleten 19 yaşındaki ön liberonun bonservisinden 1 milyon Euro kazanmayı planlıyor.
Altay, Atakan'ın satılması halinde sözleşmesine, "Başka bir kulübe transferinden yüzde 30 pay alınır" maddesi de koyduracak. 
İsmi son dönemde Galatasaray ve Beşiktaş'la anılan Atakan için Sivasspor, Osmanlıspor ve Ümraniyespor nabız yoklamıştı. Ümit Milli Takım'da da görev alan Atakan için Altay yönetimine henüz resmi bir teklif gelmediği öğrenildi. Genç ismin kulübüyle sözleşmesi 2021 yılında sona erecek.

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