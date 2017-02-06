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Altay'ın tadı kaçtı

SPOR Toto 3'üncü Lig 1'inci Grup'ta ikinci yarının ilk haftasında deplasmanda Anagold 24Erzincanspor'u 1-0 yenerek 5'te 5 yapan ve taraftarını şampiyonluk havasına sokan Altay, son 3 maçta aldığı 3 beraberlikle hayal kırıklığı yarattı....

Altay'ın tadı kaçtı
SPOR Toto 3'üncü Lig 1'inci Grup'ta ikinci yarının ilk haftasında deplasmanda Anagold 24Erzincanspor'u 1-0 yenerek 5'te 5 yapan ve taraftarını şampiyonluk havasına sokan Altay, son 3 maçta aldığı 3 beraberlikle hayal kırıklığı yarattı. Üç hafta önce zirve hesapları yapan 36 puanlı siyah beyazlıların, 1 maç eksiği bulunan 45 puanlı lider Sancaktepe Belediyespor'la arasındaki puan farkı 7'den 9'a yükseldi. Gölcükspor, Tekirdağspor ve Ankara Demir maçlarında öne geçmesine rağmen skor üstünlüğünü koruyamayan İzmir ekibi, 6 puan kaybederek zirve yarışında umut tüketti.
Göreve geldiğinden bu yana 10 karşılaşmada 5 galibiyet, 5 beraberlik elde eden teknik direktör Cüneyt Biçer, "Güçlü bir rakibe karşı 1-2 pozisyon verdik. Galibiyeti kaçırdık. Hakem 2 net penaltımızı pas geçti. Takımın kazanma isteğinden memnunum. Yolumuzdan dönmedik, hedefi bırakmayacağız" dedi. İbrahim Akın'ı hastalığının etkisiyle, Atakan'ı ise U19 Milli Takımı'nda hafta içinde 2 maça çıkacağı için yanında oturttuğunu belirten Biçer, "İlk 11'de Ferdi ve Muhammed'i değerlendirdik. Onlar da oynadıkları bölümde istediklerimizi yaptı" diye konuştu. 

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