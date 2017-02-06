Altay'ın tadı kaçtı

Göreve geldiğinden bu yana 10 karşılaşmada 5 galibiyet, 5 beraberlik elde eden teknik direktör Cüneyt Biçer, "Güçlü bir rakibe karşı 1-2 pozisyon verdik. Galibiyeti kaçırdık. Hakem 2 net penaltımızı pas geçti. Takımın kazanma isteğinden memnunum. Yolumuzdan dönmedik, hedefi bırakmayacağız" dedi. İbrahim Akın'ı hastalığının etkisiyle, Atakan'ı ise U19 Milli Takımı'nda hafta içinde 2 maça çıkacağı için yanında oturttuğunu belirten Biçer, "İlk 11'de Ferdi ve Muhammed'i değerlendirdik. Onlar da oynadıkları bölümde istediklerimizi yaptı" diye konuştu. FOTOĞRAFLI
Göreve geldiğinden bu yana 10 karşılaşmada 5 galibiyet, 5 beraberlik elde eden teknik direktör Cüneyt Biçer, "Güçlü bir rakibe karşı 1-2 pozisyon verdik. Galibiyeti kaçırdık. Hakem 2 net penaltımızı pas geçti. Takımın kazanma isteğinden memnunum. Yolumuzdan dönmedik, hedefi bırakmayacağız" dedi. İbrahim Akın'ı hastalığının etkisiyle, Atakan'ı ise U19 Milli Takımı'nda hafta içinde 2 maça çıkacağı için yanında oturttuğunu belirten Biçer, "İlk 11'de Ferdi ve Muhammed'i değerlendirdik. Onlar da oynadıkları bölümde istediklerimizi yaptı" diye konuştu. FOTOĞRAFLI