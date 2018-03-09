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Altay'ın şanssız kaptanı 

Mustafa KÖPRÜLÜ / İZMİR, () TFF 2. Lig Beyaz Grup lideri Altay'da kaptan Murat Uluç, ilk 11'deki yerine bir türlü dönememenin şanssızlığını yaşıyor. Sezonun ilk devresinin son bölümünde dizinden yaşadığı sakatlık nedeniyle 8...

Altay'ın şanssız kaptanı 

Mustafa KÖPRÜLÜ / İZMİR, ()

TFF 2. Lig Beyaz Grup lideri Altay'da kaptan Murat Uluç, ilk 11'deki yerine bir türlü dönememenin şanssızlığını yaşıyor. Sezonun ilk devresinin son bölümünde dizinden yaşadığı sakatlık nedeniyle 8 hafta takımdan ayrı kalan tecrübeli santrfor, ikinci yarıda iyileşmesine rağmen kulübeye mahkum kaldı. Attığı 10 golle siyah-beyazlı ekibin en skorer ismi olan usta forvet sakatlıktan kabusunu atlatsa da son haftaların flaş golcüsü Muharrem Ozan'dan formayı geri alamadı.
İyileştikten sonra 22'nci haftada İzmir'deki Niğde Belediyespor maçında ilk kez kadroda yer alan 36 yaşındaki deneyimli futbolcu, 67. dakikada oyuna girip, 84'te attığı golle 3-2'lik zaferin mimarı oldu. Bir sonraki hafta Ottocool Karagümrük deplasmanında son 11 dakikada şans bulan Murat Uluç, iç sahadaki Konya Anadolu Selçukspor randevusunda bitime 29 dakika kala sahaya adımını attı. Kaptan Murat, son olarak Fethiyespor deplasmanında 55. dakikada oyuna girdi.

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