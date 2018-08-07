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Altay'ın passolig telaşı

Ergin KARATAŞ / İZMİR, () Spor Toto 1'inci Lig'e 7 yıl sonra tekrar çıkıp, flaş transferlerle iddialı bir kadro kuran Altay, passolig kartı sayısında tutuk kaldı. Bu sezon ilk kez maçlarda elektronik bilet kulanacak siyah-beyazlı taraftarlar,...

Altay'ın passolig telaşı

Ergin KARATAŞ / İZMİR, ()

Spor Toto 1'inci Lig'e 7 yıl sonra tekrar çıkıp, flaş transferlerle iddialı bir kadro kuran Altay, passolig kartı sayısında tutuk kaldı. Bu sezon ilk kez maçlarda elektronik bilet kulanacak siyah-beyazlı taraftarlar, şimdiye kadar yalnız 2 bin 185 passolig kartı çıkardı. Sezon öncesi 46'ncı Folkart TSYD Kupası'nı da kazanıp sükse yapan İzmir temsilcisi, 1'inci Lig kart sıralamasında 2 bin 26 passolig çıkartan Hatayspor'un ardından sondan ikinci sırada yer aldı. 
Altay, cumartesi günü saat 21.45'te Ümraniyespor'u Atatürk Stadı'nda ağırlayacağı yeni sezonun ilk iç saha maçını geçen yıldan kalan cezası nedeniyle taraftarından yoksun oynayacak. Sezon öncesi orta sahaya takviye arayışlarını da sürdüren Altay, Senegalli 24 yaşındaki orta saha oyuncusu Muhammed Habib Daf ve Ganalı 18 yaşındaki golcü Hafiz Konkoni'yi Gaziemir Kutlu Aktaş Tesisleri'ndeki antrenmanlarda denemeye aldı.

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