Altay'ın maçı yarıda kaldı

İZMİR, () -

Spor Toto 1'inci Lig ekiplerinden Altay'ın dün Afyonkarahisar kampında Cezayir 1'inci Lig takımı MC Oran ile oynadığı hazırlık maçı her iki takım futbolcuları arasında yaşanan gerginlikler nedeniyle yarıda kaldı. Siyah-beyazlılar sahaya Aydın - Yasin, Gençer, İbrahim Öztürk, Serkan, Aganovic, Metin, Ferhat, İbrahim Akın, Pedro ve Marco ilk 11'i ile çıkarken, ilk yarısı 0-0 sona eren müsabakanın 60'ıncı dakikasında tansiyon yükseldi.

Üst üste yaşanan ikili mücadelelelerde sertlik dozu aşılınca, iki takımın teknik direktörleri karşılaşmanın sona erdirilmesini kararlaştırdı. Kampta daha önce oynadığı hazırlık maçlarında Bursaspor'a 1-0 yenilip, Balıkesirspor'la 1-1 berabere kalan Altay, yarın Manisa Büyükşehir Belediyespor'la son provasına çıkacak. Siyah-beyazlılar kampı noktaladıktan sonra lig öncesi son özel sınavlarını ise İzmir'de verecek.

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