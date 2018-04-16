İstanbulda en iyi hizmet veren evden eve nakliyat şirketleri beylikdüzü evden eve nakliyat beykoz evden eve nakliyat bostanci evden eve nakliyat kurtköy evden eve nakliyat dış cephe mantolama pendik evden eve nakliyat
Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş
Ak Parti Eyüpsultan İlçe Kongresi yapıldı... Listede Sürpriz isim: Abdullah Akgün
AKP Listesinde Sürpriz isim: Abdullah...
Dolar haftaya 4.10, euro 5.05 liranın üstünde başladı
Dolar haftaya 4.10, euro 5.05...
Beyaz Saray: Suriye'den çekilmekte kararlıyız
Beyaz Saray: Suriye'den çekilmekte kararlıyız
Ak Partili Karacan: Operasyon öncesi Türkiye bilgilendirildi
AKP'li Karacan: Operasyon öncesi Türkiye...

Altay'ın kulağı Şanlıurfa'da olacak

Mustafa KÖPRÜLÜ / İZMİR, () TFF 2'nci Lig Beyaz Grup'ta zorlu Bugsaşspor deplasmanından 1-0'lık zaferle dönerek şampiyonluk umudunu korudu.  57 puanla 3'üncü sırada yer alan Siyah-Beyazlı ekip pazar günü sahasında Hacettepespor'u...

Altay'ın kulağı Şanlıurfa'da olacak

Mustafa KÖPRÜLÜ / İZMİR, ()

TFF 2'nci Lig Beyaz Grup'ta zorlu Bugsaşspor deplasmanından 1-0'lık zaferle dönerek şampiyonluk umudunu korudu. 
57 puanla 3'üncü sırada yer alan Siyah-Beyazlı ekip pazar günü sahasında Hacettepespor'u konuk edecek. İzmir ekinin bir kulağı da aynı anda Şanlıurfa'da oynanacak Şanlıurfa-Gümüşhanespor karşılaşmasında olacak. Şanlıurfaspor-Gümüşhanespor müsabakasının berabere bitmesi durumunda haftayı 3 puanla kapatarak avantaj elde etmeyi planlayan siyah-beyazlılar, en kötü ihtimalle ev sahibi Şanlıurfa'nın puan kaybı yaşamasını bekleyecek. 
Altay'ın kalan 3 maçını kazanması halinde son hafta konuk edeceği lider Gümüşhanespor'u ikili averajla geride bırakma ihtimali bulunuyor. Şanlıurfaspor'un son 3 sınavından 9 puan çıkarması durumunda ise Güneydoğu temsilcisi şampiyonluğunu ilan edecek. Altay bu durumda hedefine Play-Off'tan yürümek zorunda kalacak. Grupta 4'üncü sıradaki 57 puanlı Sakaryaspor ve 5'inci basamaktaki 55 puanlı Bandırmaspor da iddialarını sürdürüyor. İzmir ekibi ikili averajlarda Şanlıurfaspor'un gerisinde, Bandırmaspor'un önünde, Sakaryaspor'la ise eşit durumda. Altay genel averajda üç takımdan da üstün konumda.

İlgili Galeriler
FETÖ 1389 askeri personel TSK'dan ihraç edildi, İşte ihraç listesi FETÖ 1389 askeri personel TSK'dan ihraç edildi, İşte ihraç listesi
İşte TSK'nın yeni komuta kademesi İşte TSK'nın yeni komuta kademesi
CHP lideri Kılıçdaroğlu'na yumurtalı saldırı CHP lideri Kılıçdaroğlu'na yumurtalı saldırı
Aylan'ı fotoğraflarda yaşattı Aylan'ı fotoğraflarda yaşattı
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.

banner314