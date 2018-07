Altay'ın kalesi emin ellerde

Mustafa KÖPRÜLÜ / İZMİR, ()

Spor Toto 1. Lig ekiplerinden Altay'da kaleciler Egemen Gençalp, Aydın Bağ ve Can Sevinç, Erzurum kampında sergiledikleri performansla teknik heyetten tam not aldı. Kaleci Antrenörü Kıvanç Bozkurt'un yüksek tempoda yeni sezona hazırladığı üç file bekçisi de rakip forvetlere kolay kolay geçit vermeyeceklerini söyledi. Geçen sezon siyah-beyazlı formayla şampiyonluk yaşayan 30 yaşındaki Egemen, yeni sezonda da İzmir ekibinin 1 numaralı kalecisi olacak.

Tecrübe kazanması için Sultanbeyli Belediyespor'a kiralanan ve yeni sezon öncesi tekrar yuvaya dönen 24 yaşındaki Aydın, eldivenleri kapmak için ter dökecek. Geçen sezon Çiğli Belediyespor'dan transfer edilen 23 yaşındaki Can ise kendisine görev düşmesi halinde hazır olduğunu göstermeye çalışacak. Üç kaleciye de güvendiklerini belirten Sportif Direktör Özden Töraydın, "Kaleci transferi yapmadık çünkü bu konuda oldukça şanslıyız" diye konuştu.

