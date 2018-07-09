Altay'ın ilk rakibi Bursaspor

Mustafa KÖPRÜLÜ / İZMİR, ()

Spor Toto 1'inci Lig'in yeni ekibi Altay, 2018-19 sezonu öncesi ilk hazırlık maçını Süper Lig temsilcisi Bursaspor'la yapacak.

Çarşamba günü sona erecek Erzurum kampında hazırlık maçı yapmama kararı alan siyah-beyazlılar, Afyonkarahisar kampında 18 Temmuz'da ilk özel sınavını Bursaspor karşısında verecek. Afyon'da 20, 22 ve 24 Ağustos'ta birer hazırlık maçı daha yapacaklarını dile getiren Sportif Direktör Özden Töraydın, "Lig öncesi son provalara İzmir'de TSYD Ege Dostluk Kupası'nda çıkacağız" dedi.

Dış transferde 5'i yabancı olmak üzere 8 takviye yapan takımın hazırlıklarını yüksek tempoda sürdürdüğünü söyleyen Töraydın, "Yabancı futbolcularımız çabuk alıştı, çok profesyoneller. Şu an için transfer gündemimizde yok. Erzurum kampı sonrası kadrodan bazı gençleri kiralık olarak gönderebiliriz. Teknik heyetin raporuna göre hareket edeceğiz" diye konuştu.

Kampta yer alan yabancı futbolcular Marco Paixao, Pedro Eugenio, Adnan Aganovic, Leandro Kappel ve Ivan Ivanov takım arkadaşlarıyla objektiflere poz verdi.

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