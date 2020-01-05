Altay'ın ilacı rekabet
Mustafa KÖPRÜLÜ / İZMİR, () - TFF 1. Lig takımlarından Altay'da teknik direktör Ali Tandoğan, başarıyı yakalamaları için takımdaki rekabet ortamını sağlamaları gerektiğini vurguladı. Siyah-beyazlı ekipte bazı futbolcuların takımdaki...
Mustafa KÖPRÜLÜ / İZMİR, () -
TFF 1. Lig takımlarından Altay'da teknik direktör Ali Tandoğan, başarıyı yakalamaları için takımdaki rekabet ortamını sağlamaları gerektiğini vurguladı. Siyah-beyazlı ekipte bazı futbolcuların takımdaki yerlerini garanti gördüklerini dile getiren teknik patron Ali Tandoğan, "Bazı oyuncular kendilerini kesilmez görüyor. Bu iyi değil. Rekabet olmazsa başarı gelmez" diye konuştu.
Genç teknik adam ikinci yarı öncesi hedef konusunda ise temkinli konuştu.
Gerçekçi olmaları gerektiğini belirten Ali Tandoğan, "Ligde 1. sıradaki Hatayspor'la aramızda 12 puan fark var. Rakipten 4 galibiyet gerideyiz. İlk sırayı almak için liderin 7-8 maç kaybetmesi lazım. Bu süreç biraz zor. İkinci sıranın 6 puan gerisindeyiz. Hedefleri koyarken doğrucu olmak lazım. Öncelikli hedefimiz Play-Off hattını yakalayabilmek. Daha sonra 2. sırayı almak. Atıp tutmakla olmuyor. Çünkü ilk yarıda tüm krediler bize bırakılmadan tamamlanmış. Kazandıkça hedef koyacağız" dedi.
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