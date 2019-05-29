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Altay'ın gözü Alihan'da

Mustafa KÖPRÜLÜ / İZMİR, () Spor Toto 1'inci Lig'de yeni sezona iddialı girmeyi hedefleyen Altay, Süper Lig ekiplerinden Ankaragücü'nün stoperi Alihan Kubalas'ı listesine aldı. Başkent temsilcisi ile sözleşmesi sona erecek Alihan'ın...

Altay'ın gözü Alihan'da

Mustafa KÖPRÜLÜ / İZMİR, ()

Spor Toto 1'inci Lig'de yeni sezona iddialı girmeyi hedefleyen Altay, Süper Lig ekiplerinden Ankaragücü'nün stoperi Alihan Kubalas'ı listesine aldı.
Başkent temsilcisi ile sözleşmesi sona erecek Alihan'ın eski kulübüne dönmeye sıcak baktığı iddia edildi. 2013-14 sezonunda 2'nci Lig'de Altay forması giyen 28 yaşındaki tecrübeli savunmacıya teklif sunmaya hazırlanan siyah-beyazlı yönetim, Alihan'ı ikna etmeye çalışacak.
ŞAMPİYONLUK YAŞADI
Geçen sezon Süper Lig'de 16 maçta görev alan Alihan Kubalas, 1'inci Lig'de 25, 2'nci Lig'de 110, 3'üncü Lig'de ise 60 müsabakada görev aldı. Fenerbahçe altyapısından yetişen futbolcu, Bağcılarspor'da profesyonel olup, Demir Grup Sivasspor, Tokatspor, Fatih Karagümrük, İstanbulspor kulüplerinde de top koşturdu. Alihan Kubalas, şu an Altay forması giyen Gençer'le 2017-2018 sezonunda Ankaragücü'nde savunmanın ortasında oynayıp 1'inciLig'de şampiyonluk yaşamıştı. 
 

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