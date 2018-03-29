Altay'ın deplasman hedefi

Mustafa KÖPRÜLÜ / İZMİR, ()

TFF 2'nci Lig Beyaz Grup'ta pazar günü deplasmanda Bandırmaspor'la karşılaşacak lider Altay, rakibini yenerek hem zirvedeki yerini korumayı, hem de dış saha karnesini düzeltmeyi hedefliyor.

Son iki deplasman sınavında Fethiyespor'la berabere kalıp, Sakaryaspor'a yenilerek şampiyonluk yarışında yara alan İzmir ekibi bu kez kayıp istemiyor. Evinde oynadığı 14 maçta 33 puan toplayan siyah-beyazlılar, deplasmanda oynadığı 14 maçta ise 20 puanda kaldı.

Altay, kendi sahasında sadece 1 yenilgi alan, 11 haftadır kaybetmeyen ve son 3 maçını kazanan Bandırmaspor'a ikinci mağlubiyetini tattırmak istiyor.

İzmir ekibinde sakatlığı bulunan orta saha oyuncusu Fatih dışında eksik yok. Öte yandan forvet Murat Uluç, Muharrem Ozan, orta saha oyuncusu Doğan, sağ bek Necdet ve sol bek Serkan bu hafta Bandırmaspor'a karşı şans bulmaları halinde daha önce formasını giydikleri eski takımlarına rakip olacaklar.

