Altay'ın borcu 38.5 milyon TL

İZMİR, ()

SPOR Toto 1. Lig ekiplerinden Altay'ın toplam borcunun 38.5 milyon TL olduğu açıklandı.

Mayıs ayı sonunda yapılan Yüksek Divan Kurulu toplantısında 41.2 milyon TL olarak belirlenen borcun, SGK'ya yapılan 2.7 milyon TL ödeme sonrası 38.5 milyon TL'ye düştüğü belirtildi. Son iki sezonda Altay'ı 3. Lig'den 1. Lig'e taşıyan Başkan Özgür Ekmekçioğlu'nun alacaklarının da bu rakamın içinde olduğu ifade edildi.

Eski ve yeni yönetici alacaklarının toplam 24 milyon 220 bin, icra borçlarının 4 milyon 386 bin, genel futbolcu alacaklarının 3 milyon 958 bin, temlik borçlarının 2 milyon 659 bin, vergi borcunun 2 milyon 104 bin, piyasa borcunun 1 milyon 15 bin, mahkeme borçlarının 45 bin 770, teknik ekip borcunun 43 bin, başka kulüplere borcun ise 7 bin TL olduğu bildirildi.