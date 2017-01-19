Altay'ın bankosu Yiğit

SPOR Toto 3'üncü Lig 1'inci Grup'ta zirve mücaledesi veren Altay'da savunmanın solunda görev yapan Hikmet Yiğit Yöney, takımın istikrar abidesi oldu. Siyah beyazlı kulüpte 3'üncü sezonunu geçiren 25 yaşındaki savunmacı, bu sezon 19 lig maçının tümünde forma giydi. Başarılı futbolcu defansta oynamasına rağmen Kızılcabölükspor filelerini sarsarak 1 de gol attı. Yiğit, geçen sezon 4'ü penaltıdan 6 gol kaydetmişti. Bu sezon 19 maçın 18'sinde ilk 11'de görev yapıp 17'sinde 90 dakika sahada kalan Yiğit, Karacabey Birlikspor randevusunda 56'ıncı dakikada kenarı alındı. Yedek soyunduğu Kocaelispor deplasmanında ise Erhan'ın sakatlanması üzerine 23'üncü dakikada oyuna girdi. Altay'da bu sezon görev alan 4 teknik adamın da vazgeçilmezi olarak toplam 1653 dakika sahada kalan Yiğit, ilk 11'deki yerini garantiledi. FOTOĞRAF