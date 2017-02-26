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Altay'ın ayak sesleri

SPOR Toto 3'üncü Lig 1'inci Grup'ta evinde ilk yarısını 1-0 yenik kapattığı Manavgatspor maçını 4-1 kazanarak 46 puanla zirve iddiasını sürdüren Altay, yenilmezlik serisini 14 haftaya çıkararak taraftarını şampiyonluk havasına soktu....

Altay'ın ayak sesleri
SPOR Toto 3'üncü Lig 1'inci Grup'ta evinde ilk yarısını 1-0 yenik kapattığı Manavgatspor maçını 4-1 kazanarak 46 puanla zirve iddiasını sürdüren Altay, yenilmezlik serisini 14 haftaya çıkararak taraftarını şampiyonluk havasına soktu.
6 Kasım 2016'da Kocaeli deplasmanında aldığı 5-3'lük mağlubiyetin ardından bir daha mağlup olmayan siyah beyazlılar, yakaladığı çıkışla bitime 10 hafta kala rakiplerine gözdağı verdi. Göreve geldikten sonra yenilgi yüzü görmeyen Teknik Direktör Cüneyt Biçer, gösterdiği başarılı performans nedeniyle tribünlerden büyük alkış aldı, maç sonunda sevincini taraftarla paylaştı.
Manavgatspor karşısında ilk yarıda inanılmaz fırsatlar kaçırdıklarını ve bir anlık dalgınlıkla kalelerinde golü gördüklerini dile getiren Biçer, "Soyunma odasına girdiğimizde yediğimiz golün hiçbir öneminin olmadığını, takımın bu gole reaksiyon vereceğini, karşılaşmayı farklı skorla kazanabileceğimizi biliyorduk. Biraz sakin oynarsak net işler yapacağımızı düşünüyorduk ve bunu ikinci yarıda gerçekleştirdik. İkinci golün ardından her şey istediğimiz gibi gitti. Dört golle kazanmak bizim için iyi bir sonuç oldu. İbrahim ve Furkan'ın katkısı da sevindirici. Kütahya'ya da kazanmak için gideceğiz" dedi.
İBRAHİM AKIN ÇOŞTU 

Altay'da dün ikinci yarıda oyuna girdikten sonra Manavgatspor ağlarını 3 kez havalandırarak maçın kaderini değiştiren İbrahim Akın, günün kahramanı oldu.
Saha kenarında ısınırken, teknik heyetin değişiklik çağrısıyla hazırlanmak için kulübeye koşarken tribünleri hareketlendiren İbrahim, 59'üncü dakikada oyuna girip 1 dakika sonra ceza sahası dışından usta bir vuruşla skoru eşitledi. Karşılaşmanın 63'üncü ve 88'inci dakikalarında birer kez daha fileleri sarsarak hat-trick yapan deneyimli futbolcu kariyerinde ikinci kez bir maçta 2'den fazla gol kaydetti. İbrahim, daha önce 11 Nisan 2004'te Göztepe'ye 4 gol atmış, Altay derbiyi 6-2 kazanmıştı. Usta futbolcu bu sezonki gol sayısını 6'ya çıkarmış oldu.   FOTOĞRAF  

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