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Altay'ın 104. yaş kutlaması

İZMİR, () - İZMİR'de 16 Ocak 1914'te kurulan Altay, 104 yaşına girmenin gururunu yaşıyor. Siyah-beyazlılar, yeni yaşını ilk olarak bu sabah Cumruhiyet Meydanı'na çelenk bırakarak kutladı. Başkan Özgür Ekmekçioğlu ve Yüksek Divan...

Altay'ın 104. yaş kutlaması

İZMİR, () - İZMİR'de 16 Ocak 1914'te kurulan Altay, 104 yaşına girmenin gururunu yaşıyor. Siyah-beyazlılar, yeni yaşını ilk olarak bu sabah Cumruhiyet Meydanı'na çelenk bırakarak kutladı. Başkan Özgür Ekmekçioğlu ve Yüksek Divan Kurulu Başkanı Ahmet Taşpınar'ın da katıldığı törende camianın ileri gelenleri, altyapı oyuncuları ve taraftarlar hazır bulundu. Hayatına kaybeden Altaylılar ve tüm şehitlerimiz için 1 dakikalık saygı duruşunun ardından İzmir Büyükşehir Belediye Bandosu eşliğinde İstiklal Marşı okundu.
Başkan Ekmekçioğlu, geçen Aralık ayında hayatını kaybeden camianın sembol isimlerinden Erdoğan Tözge'nin eksikliğini derinden hissettiklerini belirterek, "Altaylı olma kültürünü gelecek nesillere aktarmak bizim vazifemiz. Sadece profesyonel ligde değil, alt yaş gruplarında da başarı hedefliyoruz" dedi.
Divan Kurulu Başkanı Taşpınar ise Altay'ın Türkiye'de ilklerin takımı olduğunu ve adının önünde "Büyük" sıfatı kullanılan tek kulüp olduğunu vurguladı.

(FOTOĞRAFLI)

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