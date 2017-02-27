Altay ikinci yarıda lider

SPOR Toto 3'üncü Lig 1'inci Grup'ta evinde Manavgatspor'u 4-1 yenerek lider Sancaktepe ile arasındaki puan farkını 2'ye düşüren, Kocaelispor'u ise averajla geride bırakarak ikinci sıraya yükselen 46 puanlı Altay, sezonun ikinci yarısındaki performansıyla zirveye yerleşti.

Siyah beyazlı ekip, ikinci devrede oynadığı 8 maçta 4 galibiyet, 4 beraberlik alarak 16 puan toplarken, +3 averajla aynı puanı elde eden Ankara Demirspor'un önüne geçti. Grupta Kocaelispor ve Gölcükspor 15'er puan, Çorum Belediyespor ise 12 topladı.

Siyah beyazlı ekip, ikinci devrede oynadığı 8 maçta 4 galibiyet, 4 beraberlik alarak 16 puan toplarken, +3 averajla aynı puanı elde eden Ankara Demirspor'un önüne geçti.

Ligde 14 haftadır yenilgi yüzü görmeyen Altay zamanda profesyonel liglerin en skorer takımlarından biri konumunu elde etti. 3'üncü Lig 3'üncü Grup lideri Afjet Afyonspor 46 golle en golcü takım olurken, 45 gollü Altay, bu takımı takip ediyor. Altay'da forvet Murat Uluç, 12 golle gol krallığı yarışında ikinci sıraya yer alıyor.

Kütahyaspor deplasmanı hazırlıklarına 2 günlük iznin ardından yarın Gaziemir Vali Kutlu Aktaş Tesisleri'nde başlayacak siyah beyazlılarda sakat ya da cezalı futbolcu bulunmuyor.