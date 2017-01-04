Altay icra takibini durdurdu

ALTAY yönetimi, İzmir İcra Müdürlüğü'ne başvurarak Altınordu Başkanı Seyit Mehmet Özkan'ın 100 bin TL'lik alacağı için başlattığı icra takibini durdurdu.

Altay Hukuk İşleri Sorumlusu Av. Çağatay Akar, Özkan'ın 2014'te Alsancak Stadı'nın kira bedeline karşılık verdiği 100 bin TL peşinatın yine stadın yenilenmesi için kullanıldığını belirterek, "Tesisin yıkılması nedeniyle ortada kesin bir alacak yok. Mahkeme kararı olmadığı için, itiraz edip icra takibini durdurduk. Altınordu'nun konuyu yargıya taşıma hakkı var. Yasal açıdan haklı oldukları kanıtlanırsa sıraya girecekler ve paraları ödenecek. Göztepe ile ilgili de yasal süreç devam ediyor. Alsancak Stadı konusunda en büyük zararı Altay olarak biz gördük" diye konuştu.

Alsancak Stadı'nda hak sahibi olduklarını iddia aden Altınordulu yöneticilerin açıklamalarına polemik yaratmamak için cevap vermediklerini belirten Akar, "Stadın son kiracısı Altay. Hukuki açıdan öncelik kulübümüzde. Futbol dünyasında orası Altay Alsancak Stadı olarak anılıyor. Futbol okularındaki öğrencilerin bizi tercih etmesi yüzünden Altınordu'nun spora yakışmayan davranışlar sergilemesi hoş değil. Stadın tahsisi konusunda yaptıkları açıklamalar da ihale sürecini olumsuz etkiliyor. Sadece bize değil, tüm İzmir'e zarar veriyorlar. Alsancak Stadı, Spor Bakanlığı'nın yatırımı. Tahsisini de Hükümet yapacak. Biz bakanlık ve Başbakan Binali Yıldırım'la görüştük. Altınordu, katkı koymak yerine çalışmalara balta vuruyor" dedi.

MURAT TÜRKKAN'A ANKARAGÜCÜ KISKACI

Altayın prensip anlaşmasına vardığı Kastamonuspor 1966'nın stoperi Murat Türkkan'a, 2'nci Lig Kırmızı Grup lideri Ankaragücü'nün de talip olması yönetimi tedirgin etti. Ankaragücü teknik direktörü İsmet Taşdemir'in ısrarla istediği futbolcunun bugün Antalya kampına gelmesi bekleniyor. Yeni transferlerden kaleci Serkan ve sağ bek Mustafa'nın ardından Altınordu'dan alınan orta saha oyuncusu Muhammed de kampa katıldı. Yarın saat 15.30'da Kozan Belediyespor'la kamptaki ilk hazırlık maçını oynayacak İzmir ekibi, pazar günü de Düzce Belediyespor'la karşılaşacak.

