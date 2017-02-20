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Altay hedefi tutturdu

İZMİR, ()- SPOR Toto 3'üncü Ligi 1'inci Grup'ta deplasmanda play off yarışındaki rakiplerinden Van Büyükşehir Belediyespor'la 2-2 berabere kalan Altay'da teknik direktör Cüneyt Biçer, 9 günlük periyotta oynadıkları 3 maçta 7 puan...

Altay hedefi tutturdu

İZMİR, ()- SPOR Toto 3'üncü Ligi 1'inci Grup'ta deplasmanda play off yarışındaki rakiplerinden Van Büyükşehir Belediyespor'la 2-2 berabere kalan Altay'da teknik direktör Cüneyt Biçer, 9 günlük periyotta oynadıkları 3 maçta 7 puan toplayarak hedefi tutturduklarını dile getirdi.
Cizre deplasmanından 3-0'lık zaferle dönüp evinde Erzin Belediyespor'u 2-0 yendikten sonra Van'da uzatmalarda İbrahim Akın'ın penaltı golüyle 1 puan alan siyah beyazlıların Biçer yönetimindeki yenilmezlik serisi 13 haftaya yükseldi.
Cizre ve Van deplasmanları için yaklaşık 7000 kilometre yol yaptıklarını, buna rağmen kadroda rotasyona giderek fiziksel sorun yaşamadıklarını anlatan Cüneyt  Biçer, şunları söyledi:
"Üç maçlık seride oyuncularımızın büyük kısmı forma giydi ve üzerine düşeni fazlasıyla yaptı. İlerleyen haftalarda ligin zorluk derecesi artacak ve kadro derinliği zirve yarışında bize büyük avantaj sağlayacak."
Maç eksiği olan lider Sancaktepe'nin 4 puan gerisinde 43 puanla 3'üncü sırada yer alan Altay, cumartesi günü düşme hattındaki Manavgatspor'u ağırlayacak.

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