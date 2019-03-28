Altay hazır kıta

Onur ATIŞ / İZMİR, () -

Spor Toto 1'inci Lig'de 3 Nisan Çarşamba günü lider Denizlispor'a konuk olacak Altay, U21 takımı ile oynadığı özel maçı 4-2 kazanırken hazır bir görüntü ortaya koydu. Teknik direktör Sait Karafırtınalar hem A takımın hem de gençlerin çok pozitif bir müsabaka oynadığını söyledi. Denizlispor maçına kadar tüm eksikleri gidereceklerini söyleyen Karafırtınalar, "Uzun bir ara dönem geçirdik. Bu süreçte hem mental hem de fiziksel olarak toparlandık" diye konuştu.

"Kıran kırana bir müsabaka olacağı kesin"

Denizlispor deplasmanının çok zorlu geçeceğini ifade eden deneyimli teknik adam, "Son haftalarda dikkat çeken bir çıkışımız var. Rakibimiz de şampiyonluğu kovalıyor. Kıran kırana bir müsabaka olacağı kesin. Biz kendi işimize bakacağız. Kalan 8 maçın hepsinde puanlara talibiz. Denizlispor'la başlayacak zorlu bir seriye giriyoruz. Büyük bir camiayız, alnımızın akıyla çıkmak için herkes elinden gelen en iyi işi ortaya koyacak" dedi.

PAİXAO VE AYDIN ÖĞRENCİLERLE BULUŞTU

Altay'ın Portekizli santrforu Marco Paixao ve kaleci Aydın Baş özel bir okulda öğrencilerle bir araya geldi. Miniklere deneyimlerini anlatan ikiliye öğrenciler büyük ilgi gösterdi. Çocuklarla teker teker ilgilenen iki futbolcu bol bol hatıra fotoğrafı çektirip, Altay formasını imzaladı.

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