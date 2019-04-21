Altay - Hatayspor: 1-1

Mustafa KÖPRÜLÜ / İZMİR, ()

STAT: İzmir Atatürk

HAKEMLER: Atilla Karaoğlan (xx), Murat Şener (xx), Çetin Öncel (xx)

ALTAY: Aydın (xx) - Mustafa (xx), Gençer (xxx), Ulaş (xx), Özgür (xx), Ferhat (xxx) (Dk. 90 Hüsamettin), Tavares (xxx), Tatos (xx), Oğuz Han (x) (Dk. 75 Furkan x), Sinan (x) (Dk. 64 İbrahim Akın x), Paixao (xx)

HATAYSPOR: Akın (xx) - Mehmet Tayfun (x) (Dk. 27 Soner xx), Yusuf (xx), Sadi (xxx), Mesut (xx), Kubilay (xx), Nimaga (xxx), Gökhan (xx), Selim (xx) (Dk. 75 Tom xx), Caner Hüseyin (xxx), Mirkan (x) (Dk. 78 Hamza x)

GOLLER: Dk. 19 Paixao (Altay), Dk. 47 Caner Hüseyin (Hatayspor)

SARI KARTLAR: Oğuz Han, Tavares, Furkan (Altay), Yusuf, Nimaga (Hatayspor)

Spor Toto 1'inci Lig'de 30'uncu hafta mücadelesinde Altay, evinde Hatayspor'la 1-1 berabere kalarak üst üste 4'üncü beraberliğini aldı. Ev sahibi ekibin golünü 19'uncu dakikada Paixao atarken, konuk ekibin golü 47'nci dakikada Caner Hüseyin'den geldi. Bu sonuçla İzmir temsilcisi 41 puana ulaşıp 10'uncu sırada kalırken, puanı 55'e yükselen Hatayspor da 3'üncü sırada kaldı.

3'üncü dakikada konuk ekip atağında Gökhan ceza sahası dışından sert vurdu, meşin yuvarlak az farkla üstten dışarı gitti.

12'nci dakikada Altay'ın kazandığı frikikte Gençer kaleyi düşündü, top az farkla yandan auta çıktı.

19'uncu dakikada Altay öne geçti. Sağ çaprazdan Murat'ın sert şutunda defanstan seken topu önünde bulan Paixao düzgün bir vuruşla fileleri sarstı: 1-0.

36'ncı dakikada Hatayspor'dan Caner Hüseyin'in sol çaprazdan sert şutunda kaleci Aydın uzanarak golü önledi.

38'inci dakikada Oğuz Han'ın topuk pasında kaleciyle karşı karşıya kalan Paixao'nun şutunda top yan ağlarda kaldı. İlk yarı Altay'ın 1-0 üstünlüğüyle sona erdi.

47'nci dakikada Hatayspor skoru eşitledi. Sağdan Selim'in ortasında ön direkte Caner Hüseyin kafayı vurdu, top kaleci Aydın'ın müdahalesine rağmen ağlarla buluştu: 1-1.

68'inci dakikada Özgür'ün pasıyla ceza sahası önünde topla buluşan Tatos'un şutunda kaleci Akın köşeye giden topu çıkarmayı başardı.

83'üncü dakikada gelişen Altay atağında soldan Furkan'ın ortasında kaleci Akın, Paixao'dan önce topa sahip oldu.

89'uncu dakikada Altay kalesi önünde topla buluşan Yusuf'un yakın mesafeden vuruşunda top auta gitti.

Müsabaka 1-1 eşitlikle sona erdi.