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Altay Hasan'ı listeye aldı 

Mustafa KÖPRÜLÜ / İZMİR, () SPOR Toto 1. Lig takımlarından Altay, yeni sezon öncesi Altınordu ile sözleşmesi sona eren stoper Hasan Hatipoğlu'nu transfer listesine ekledi. Sözleşmesi sona eren stoper Gençer'le nikah tazelemek isteyen,...

Altay Hasan'ı listeye aldı 

Mustafa KÖPRÜLÜ / İZMİR, ()

SPOR Toto 1. Lig takımlarından Altay, yeni sezon öncesi Altınordu ile sözleşmesi sona eren stoper Hasan Hatipoğlu'nu transfer listesine ekledi. Sözleşmesi sona eren stoper Gençer'le nikah tazelemek isteyen, Ankaragücü'den stoper Alihan'a talip olan siyah-beyazlılar şimdi de Altınordulu Hasan'ı gündemine aldı.
Son 2 sezonda Altınordu'da forma giyen 29 yaşındaki defans oyuncusuna 2. Lig ekibi Samsunspor'un 2 milyon TL'lik teklif sunduğu iddia edilmişti. Geçen sezon 31 maçta forma giyen Hasan, kariyerinde 1. Lig'de 114 müsabakada görev aldı. Yeni sezonda şampiyonluk hedefiyle yola çıkmaya hazırlanan İzmir temsilcisi genç stoper Ulaş'ı satıp, tecrübeli stoper İbrahim Öztürk'le yollarını ayırmayı planlıyor. 
 

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