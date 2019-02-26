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Altay gurbette coştu

Mustafa KÖPRÜLÜ / İZMİR, () SPOR Toto 1. Lig'de son 3 maçını kazanarak Play-Off hesapları yapmaya başlayan 11. sıradaki Altay, bu sezon deplasman maçlarında aldığı başarılı sonuçlarla dikkat çekiyor. İç saha performansına göre...

Altay gurbette coştu

Mustafa KÖPRÜLÜ / İZMİR, ()

SPOR Toto 1. Lig'de son 3 maçını kazanarak Play-Off hesapları yapmaya başlayan 11. sıradaki Altay, bu sezon deplasman maçlarında aldığı başarılı sonuçlarla dikkat çekiyor. İç saha performansına göre 14. sırada küme düşme adayı olan siyah-beyazlılar, dış saha karnesine göre ise 5. basamakta yer alıyor. Deplasmanda çıktığı 12 maçta 5 galibiyet, 4 beraberlik, 3 yenilgi alan İzmir temsilcisi 19 puan topladı. 
Gurbette rakip fileleri 21 kez sarsan Altay, en skorer ikinci deplasman takımı olarak dikkat çekiyor. Altay taraftarı önünde oynadığı 11 müsabakada 3 galibiyet, 3 beraberlik, 5 yenilgi alıp 12 puanla yetindi. Ligde pazartesi günü evinde Balıkesirspor Baltok'la karşılaşacak Altay, rakibini mağlup ederek galibiyet serisini 4 haftaya çıkarmayı hedefliyor. Siyah-beyazlı takımda cezalı Putsila ve Tavares bu hafta forma giyemeyecek.

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