Altay-Gümüşhanespor maçından notlar



Mustafa KÖPRÜLÜ / İZMİR, ()

Altay'ın evinde Gümüşhanespor'la karşılaştığı şampiyonluk maçında İzmir Atatürk Stadı'nda büyük coşku yaşandı.

Altay yönetimini tarafından 5 TL'den satışa çıkarılan kapalı tribün biletlerinin tamamı satılırken, 1 TL'den satışa çıkan açık tribün ve sanayi tarafı kale arkası tribününde de taraftarlar yerlerini aldı. Altay bu sezon ilk kez açık tribünü ve kale arkası tribününü açtı.

GÜMÜŞHANE'YE JEST

Gümüşhanespor taraftarları ise Mersinli Mahallesi tarafındaki kale arkasında takımlarını destekledi. Daha önce Gümüşhane seyircisi için stadyum kapasitesinin yüzde 5'i oranında 2 bin 500 kişilik kontenjan ayıran Altay yönetimi, rakibe jest yaparak bu sayıyı 3 bin 500'e çıkardı. Maçın 29'uncu dakikasında Gümüşhanespor taraftarları tribünde maytap patlatıp, meşale yaktı. Çevik kuvvet olaylara müdahale ederek bazı taraftarlara işlem yaptı.

SİYAH-BEYAZ ŞOV

Altaylı taraftarlar kapalı tribünde sürpriz bir koreografi gerçekleştirdi. Siyah-beyaz kartonlarla renkli görüntüler oluşturan taraftarlar, Altay arması pankartı açtı. Futbolcuları tek tek tribüne çağırıp yumruk şov yaptıran Altaylılar, maçtan önce ve 35'inci dakikada İzmir Marşı'nı söyleyip, "Mustafa Kemal'in Askerleriyiz" şeklinde tempo tuttu. Futbolcular maç öncesi ısınırken stat hoparlöründen Altay Marşı çalındı. Altaylılar devre arasında futbolcuları yanlarına çağırarak destek verdi.

İZMİRLİLERDEN DESTEK

Altay takımına İzmir'in diğer kulüplerinin taraftarları da tribünde destek verdi. Karşıyakalı, İzmirsporlu ve Göztepeli taraftarlar siyah-beyazlıları yalnız bırakmadı. İzmir kulüpleri arasındaki dayanışma seyircilerden bol bol alkış aldı.

NECDET, SEDYEYLE GELDİ

Ev sahibi ekipte geçen haftaki Pendikspor deplasmanında kritik bir gol attıktan sonra ayağı kırılan sağ bek Necdet, şampiyonluk maçında takım arkadaşlarını yalnız bırakmadı. Ameliyat olduktan sonra ayağı alçıya alınan Necdet, özel ambulansla stada getirilip sedyeyle kapalı tribünün altında maçı bekledi. Bu sırada başkan Özgür Ekmekçioğlu, teknik direktör Özden Töraydın ve takım arkadaşları Necdet'le sohbet ederek futbolcuya şifa diledi.

İBRAHİM AKIN SÜRPRİZİ

Altay Teknik Direktörü Özden Töraydın, tecrübeli futbolcu İbrahim Akın'a ilk 11'de şans verirken, Hüsamettin'i yedek soyundurdu. Görevde olduğu Bugsaşspor, Hacettepespor ve Pendikspor maçlarında İbrahim Akın'ı kulübede bekleten Özden Töraydın, bu kez usta golcüyü sahaya sürdü. İzmir ekibinde Necdet'in yokluğunda savunmanın sağında Mustafa görev aldı.

PROTOKOLE BÜYÜK İLGİ

Altay-Gümüşhanespor arasındaki şampiyonluk maçında Atatürk Stadı'nın protokol tribünü tamamen doldu. AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve İzmir Milletvekili Hamza Dağ, geçen haftaki Pendikspor deplasmanında olduğu gibi siyah-beyazlı takımı tribünden destekledi. Altay'ın efsane futbolcularından teknik direktör Mustafa Denizli, İzmir Ticaret Odası ve Futbol Federasyonu Eski Başkanı Mahmut Özgener, İzmir Emniyet Müdürü Hüseyin Aşkın, İZVAK Başkanı Ali Erten, İzmirspor Başkanı Mustafa Gürkan, Altaylı eski futbolcu Necati Ateş, Göztepe Teknik Direktörü Tamer Tuna, Bornova Belediye Başkanı Olgun Atila, Konak Belediye Başkanı Sema Pekdaş ve Altay'ın eski başkanları protokolde yer aldı.

