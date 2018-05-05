Altay-Gümüşhanespor: 3-0 (Altay, Spor Toto 1'inci Lig'de)

Mustafa KÖPRÜLÜ / İZMİR, ()

STAT: İzmir Atatürk

HAKEMLER: Serkan Çınar (xx), Süleyman Özay (xx), Candaş Elbil (xx)

ALTAY: Egemen (xx) - Mustafa (xxx), İbrahim Öztürk (xxx), Murat Türkkan (xx), Serkan (xxx), Ferhat (xxx), Atakan (xxx), Furkan (xxx) (Dk. 74 Ozan Sol xxx), Fatih (xxx), İbrahim Akın (xxxx) (Dk. 83 Hüsamettin), Murat Uluç (xxx) (Dk. 70 Muharrem Ozan xxx)

GÜMÜŞHANESPOR: Hasan Hüseyin (x) - Taner (x), Fırat (xx), Mehmet Cansın (x), Muharrem (x), Serhat (xx), Fuchs (x) (Dk. 52 Recep x), Zahit (x) (Dk. 46 Kağan x), Oktay (xx), Musa Sinan (x) (Dk. 72 Furkan x), Berk İsmail (xx)

GOLLER: Dk. 65 Murat Uluç, Dk. 69 Furkan, Dk. 90 (P) Muharrem Ozan (Altay)

SARI KARTLAR: Mustafa, Fatih, Ozan (Kulübede), Atakan, Hüsamettin (Altay), Taner, Melih (Kulübede) (Gümüşhanespor)

KIRMIZI KART: Dk. 90 Taner (Gümüşhane)



TFF 2'nci Lig Beyaz Grup'ta son hafta İzmir'de oynanan şampiyonluk maçında Altay, deplasmana lider gelen Gümüşhanespor'u 3-0 mağlup ederek yenerek Spor Toto 1'inci Lig'e yükseldi. Geçen sezon TFF 3'üncü Lig'de Play-Off'tan 2'nci Lig'e çıkan siyah-beyazlılar, üst üste ikinci şampiyonluğunu elde ederek 7 yıl sonra Spor Toto 1'inci Lig'e döndü. Sezonu Gümüşhanespor'un 2 puan önünde 66 puanla zirvede tamamlayan Altay, şampiyonluğu stada koşan yaklaşık 30 bin taraftarıyla birlikte kutladı. Rakibini 65'inci dakikada Murat Uluç, 69'uncu dakikada Furkan ve 90'ıncı dakikada penaltıdan Muharrem Ozan'ın golleriyle mağlup eden Altaylı futbolcular maçtan sonra büyük sevinç yaşadı. Şampiyonluk coşkusu stattan tüm kente yayıldı. İzmir ekibi ilerleyen bir tarihte düzenlenecek törenle şampiyonluk kupasına kavuşacak. Gümüşhanespor ise 64 puanla üçüncü sırada kalarak Play-Off çeyrek finalinde Şanlıurfaspor'la eşleşti.

20'nci dakikada konuk ekip atağında sağdan Oktay'ın ortasında sol çaprazdan Zahit'in volesinde top üstten dışarı gitti.

26'ncı dakikada Altaylı Ferhat ceza sahası dışından kaleyi yokladı, meşin yuvarlak üstten auta çıktı.

28'inci dakikada ev sahibi ekipten Furkan'ın pasıyla sol çaprazda topla buluşan Murat Uluç'un sert şutunda top az farkla direği sıyırdı.

31'inci dakikada Taner'den sıyrılan Murat Uluç'un şutunda son anda araya giren Fırat topu kornere çeldi.

45+1'inci dakikada savunmadan ileri çıkan Murat Türkkan'ın pasıyla topla buluşan Atakan'ın sağ çaprazdan sert şutunda meşin yuvarlak az farkla dışarı gitti. İlk yarı 0-0 sona erdi.

55'inci dakikada sağdan Mustafa'nın pasında ceza yayı önünden Furkan vurdu, top kaleyi bulmadı.

65'inci dakikada Altay golü buldu. Soldan kazanılan kornerde Fatih'in ortasında arka direkte Murat Uluç kafayı çaktı: 1-0.

69'uncu dakikada sol çizgiden İbrahim Akın'ın yerden vuruşunda kaleciden seken topu Furkan tamamladı: 2-0.

90'ıncı dakikada Gümüşhanesporlu Taner ceza sahasında Ozan Sol'u indirerek penaltıya neden oldu ve ikinci sarıdan kırmızı kart görerek takım dışı kaldı. Penaltı atışını Muharrem Ozan gole çevirip şampiyonluğu perçinledi: 3-0.

(FOTOĞRAFLI)

