Altay güç depolayacak

SPOR Toto 3'üncü Lig 1'inci Grup'ta ilk yarının son 4 maçını kazanan Altay'da, devre arası kampının ilk ayağında İzmir'de kondisyon çalışmalarına ağırlık vereceği öğrenildi.

Beylerbeyispor deplasmanında alınan 2-1'lik galibiyet sonrası 5 gün izin yapan siyah beyazlılar, yarın Gaziemir Kutlu Aktaş Tesisleri'nde toplanıp ikinci yarı hazırlıklarına başlayacak.

Teknik direktör Cüneyt Biçer, 31 Aralık'a kadar takımın fiziksel gücünü artırmak için antrenmanlar yapacaklarını belirterek, "İzmir'de kondisyon eksiğimizi kapatacağız. Burada bir hazırlık maçı yapmayı planlıyoruz. 2 Ocak'ta başlayacak Antalya kampında ise taktiksel çalışmalara ağırlık vereceğiz. Yakaladığımız çıkışı ikinci devrede de sürdürmeyi hedefliyoruz" dedi.