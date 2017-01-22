Altay-Gölcükspor Notlar

Siyah beyazlı taraftarlar, tribünde Adliye baskını sırasında şehit düşen polis Fethi Sekin için pankart açarken, futbolcular da üzerinde Sekin'in resminin olduğu "Vatan sana minnettardır" yazılı pankartla sahaya çıktı. Kaptan Murat Uluç da Altay'ın futbol okulunda eğitim gören Fethi Sekin'in oğlu Burak Tolunay Sekin'in elinde tutarak seremoniye geldi.
Karşılaşmayı yaklaşık 3 bin Altaylı taraftar kapalı tribünden izlerken, az sayıda Gölcüksporlu futbolsever de kale arkasından takımlarına destek verdi. Karşılaşmadan önce, bugün hayatını kaybeden Gençlerbirliği Başkanı İlhan Cavcav için saygı duruşunda bulunuldu.