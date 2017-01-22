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Altay-Gölcükspor: 1-1

Mustafa KÖPRÜLÜ / İZMİR, () STAT: Atatürk HAKEMLER: Hamit Basık (xx), Asker Açıkgöz (xx), Orhan Fahlıoğulları (xx) ALTAY: Serkan (xx) (Dk.46 Aydın x)- Necdet (xx), Erhan (xx), Murat Türkkan (xxx), Yiğit (xx), Yolcu (x) (Dk.77 Ferdi x),...

Altay-Gölcükspor: 1-1

Mustafa KÖPRÜLÜ / İZMİR, ()
STAT: Atatürk
HAKEMLER: Hamit Basık (xx), Asker Açıkgöz (xx), Orhan Fahlıoğulları (xx)
ALTAY: Serkan (xx) (Dk.46 Aydın x)- Necdet (xx), Erhan (xx), Murat Türkkan (xxx), Yiğit (xx), Yolcu (x) (Dk.77 Ferdi x), Halil Karataş (xxx), Atakan (xx), Halil Yılmaz (xxx), Abdulkadir (xx), Murat (x) (Dk.70 Hüsamettin x)
GÖLCÜKSPOR: İlyas (xxx)- Fatih (xx), Cemal (x), Sedat (x), Sami (x) (Dk.75 Ömer x), Mehmet (xx), Berke (xxx) (Dk.86 Ahmet), Aydın (xx), Cenk (xx), Bilal (x) (Dk.53 Yunus x), Onur (xx)
GOLLER: Dk.53 Halil Yılmaz (Altay), Dk.61 Berke (Gölcükspor)
SARI KARTLAR: Atakan, Necdet, Erha, Yiğit (Altay), Bilal, Ahmet (Gölcükspor)
SPOR Toto 3'üncü Lig 1'inci Grup'ta son 5 maçını kazanarak zirve yarışına ağırlığını koyan Altay, Gölcükspor'la evinde 1-1 berabere kalarak fırsat tepti. Bu sonuçla 34 puana yükselen İzmir temsilcisi, lider Sancaktepe Belediyespor'un yenildiği, takipçisi Kocaelispor'un berabere kaldığı haftayı iyi değerlendiremeyerek 3'üncü sıradaki yerini korudu. 
7'nci dakikada gelişen Altay atağında Abdulkadir'in yerden pasında ceza sahasında topla buluşan Murat çerçeveyi tutturamadı. 
21'inci dakikada Erhan'la duvar pası yaparak soldan Gölcükspor ceza sahasına sokulan Yolcu kaleci İlyas'la karşı karşıya kaldı. Yolcu'nun plasesinde top yan direği sıyırarak oyun alanını terk etti.
26'ıncı dakikada Halil Karataş'ın Gölcükspor savunmasının arkasına gönderdiği topa hareketlenen Abdulkadir'in vuruşunda kaleci İlyas gole izin vermedi. 
31'inci dakikada sol çaprazdan Altay ceza alanına sokulan Berke'nin yerden vuruşunda top yan direkte patladı. 
53'üncü dakikada Altay golü buldu. Orta sahadan aldığı topla ceza alanına giren Halil Yılmaz meşin yuvarlağı uzak köşeye gönderdi: 1-0. 
61'inci dakikada konuk takım skoru dengeledi. Aydın'ın uzun pasıyla ceza alanına sızan Berke, kaleci Aydın'ın üzerinden topu aşırtarak ağları sarstı: 1-1. 
73'üncü dakikada Halil Karataş'ın soldan kullandığı serbest vuruşta altıpastan Halil Yılmaz'ın şutunu kaleci İlyas çıkardı. Dönen topu Erhan tamamlamak istedi ancak savunma araya girerek tehlikeyi uzaklaştırdı.
82'nci dakikada Ferdi'nin pasında penaltı noktası üzerinde topu kontrol eden Abdulkadir'in şutunu kaleci İlyas çeldi. Karşılaşmada başka gol olmayınca iki takım da 1'er puana razı oldu.  

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