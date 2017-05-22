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Altay gol kralının peşinde

SPOR Toto 2'nci Lig'e yükselen Altay'ın geride bıraktığımız sezon Çorum Belediyespor formasıyla 3'üncü Lig 1'inci Grup'ta attığı 19 golle gol kralı olan Yakup Alkan'la ilgilendiği öğrenildi. Tuzlaspor'da profesyonel olan 25 yaşındaki...

Altay gol kralının peşinde
SPOR Toto 2'nci Lig'e yükselen Altay'ın geride bıraktığımız sezon Çorum Belediyespor formasıyla 3'üncü Lig 1'inci Grup'ta attığı 19 golle gol kralı olan Yakup Alkan'la ilgilendiği öğrenildi. Tuzlaspor'da profesyonel olan 25 yaşındaki santrfor, 2015-16 sezonunun ilk yarısında Evkur Yeni Malatyaspor'da, ikinci devresinde ise Menemen Belediyespor'da görev aldı.
Geride bıraktığımız sezon Malatya ekibinden Çorum Belediyespor'a kiralanan Yakup, takımıyla Play Off yarı finalde Altay'a rakip oldu. Transfer yasağını kaldırması için yaklaşık 1 milyon TL borç ödemesi gereken Altay'ın, Yakup'u liste başı yaptığı belirtildi. Yakup, 2014-15'te Tuzlaspor'la 3. Lig'de şampiyonluk yaşadı.
Bu arada Altay Sosyal Dayanışma Derneği (ASDD), 3 yıl önce hayatını kaybeden İzmirli gazeteci Süleyman Alasya'yı yarın vefat yıldönümünde anacak. Kahramanlar'da Alasya'nın adını taşıyan parktaki anma saat 12.30'da başlayacak.
ASDD, yarın akşam ise kulübe hizmet etmiş camia büyükleri için düzenlediği vefa yemeklerinin ikincisini eski Başkan Nafiz Zorlu için gerçekleştirecek. Organizasyon saat 20.00'de Alsancak Küçük Kulüp Alliance Restoran'da yapılacak. Öte yandan Yüksek Divan Kurulu Başkanı Erdoğan Tözge, siyah beyazlı kulübün 2'nci Lig'e yükselmesi ve vefat eden eski başkanlar anısına çarşamba günü Alsancak Hocazade Camii'nde ikindi vakti mevlid okutacak.

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