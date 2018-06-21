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Altay, Gençer Cansev ile prensip anlaşmasına vardı

Mustafa KÖPRÜLÜ / İZMİR, () - SPOR Toto 1'inci Lig ekiplerinden Altay, son iki sezonda Göztepe ve Ankaragücü formalarıyla Süper Lig'e yükselme sevinci yaşayan stoper Gençer Cansev'le prensipte anlaştı. Başkent ekibiyle sözleşmesi sona...

Altay, Gençer Cansev ile prensip anlaşmasına vardı

Mustafa KÖPRÜLÜ / İZMİR, () - SPOR Toto 1'inci Lig ekiplerinden Altay, son iki sezonda Göztepe ve Ankaragücü formalarıyla Süper Lig'e yükselme sevinci yaşayan stoper Gençer Cansev'le prensipte anlaştı. Başkent ekibiyle sözleşmesi sona eren tecrübeli savunmacının gelecek hafta siyah-beyazlılarla 1 yıllık mukavele imzalaması bekleniyor. Küçükköyspor'da profesyonel olup Kartalspor, Giresunspor, Boluspor ve Medipol Başakşehir kulüplerinde de görev alan Gençer, geçen sezon Ankaragücü'nde 30 maçta forma giydi. 29 yaşındaki stoper Başakşehir'de de 2014'te 1'inci Lig'de kupa kaldırmıştı. Deneyimli krampon sağ bek ve ön libero olarak da oynayabiliyor.
Öte yandan Gaziemir Vali Kutlu Aktaş Tesisleri'ndeki sahaların yenilenmesi nedeniyle Altay'ın yeni sezon hazırlıklarına başlama tarihi değişti. Daha topbaşı tarihini 28 Haziran olarak belirleyen siyah-beyazlılar, antrenmanların startını 2 Temmuz'da başlayacak Erzurum kampında yapma kararı aldı. 12 Temmuz'da sona erecek Erzurum kampının ardından 15-25 Temmuz'da Afyonkarahisar'da ikinci etap hazırlıklarına başlayak İzmir ekibi daha sonra kente dönecek. Siyah beyazlılar, 3-5 Ağustos'ta yapılması planlanan TSYD Turnuvası'na katılıp sezon öncesi çalışmalarını noktalayacak.

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