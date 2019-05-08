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Altay gelecek için umut verdi

Mustafa KÖPRÜLÜ / İZMİR, () -  SPOR Toto 1. Lig'de bitime 2 hafta kala 44 puanla 10. sırada yer alan Altay'da Sportif Direktör Özden Töraydın, 7 yıl sonra döndükleri ligde adaptasyon dönemini başarıyla geride bıraktıklarını dile getirdi....

Altay gelecek için umut verdi

Mustafa KÖPRÜLÜ / İZMİR, () - 
SPOR Toto 1. Lig'de bitime 2 hafta kala 44 puanla 10. sırada yer alan Altay'da Sportif Direktör Özden Töraydın, 7 yıl sonra döndükleri ligde adaptasyon dönemini başarıyla geride bıraktıklarını dile getirdi. Üst üste 3. Lig ve 2. Lig'de kupa kaldırdıklarını, bu sezon da hakem hataları nedeniyle Play-Off'a kalamadıklarını belirten Özden Töraydın, "Ligin ilk yarısında 5 net penaltımız verilmedi. Hakem hataları motivasyonumuzu düşürdü ve sıralamadaki yerimizi etkiledi. Yine de oyuncularımız armamızı çok iyi temsil etti" diye konuştu.
Teknik direktör Sait Karafırtınalar'la birlikte yeni sezon hazırlıklarına en kısa sürede start vereceklerini belirten Töraydın, "Bu sezon bizim için bir adaptasyon dönemiydi ve bu süreci başarıyla geride bıraktık. Play-Off olmadı, buna rağmen 1. Lig'de iyi bir temel attık. Süper Lig hedefini yakalamak ve kalıcı olmak için birçok etken var. Altay Alsancak Stadı'nın hizmete girmesi bunların başında geliyor. Süper Lig için 5 yıllık plana sadık kaldık. Başkanımız Özgür Ekmekçioğlu'nun fedakarlıkları çok büyük. Şampiyonluklarımızı yeni başarılarla taçlandıracağız" dedi.

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