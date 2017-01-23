Altay fırsat tepti

SPOR Toto 3'üncü Lig 1'inci Grup'ta lider Sancaktepe'nin yenildiği, zirve takipçisi Kocaelispor'un ise berabere kaldığı haftada evinde Gölcükspor'la yenişemeyen 3'üncü sıradaki Altay, 1-1 biten maçta kaçan gollere yanıyor.

Teknik Direktör Cüneyt Biçer, "Gölcükspor maçının zor geçeceğini biliyorduk. Rakip 10 haftadır kaybetmiyordu. Karşılaşmayı kolaya çevirecek şanslar elimize geçti. İlk yarıda 3 net pozisyonumuz vardı, bunlardan birini gole çevirseydik müsabaka farklı bir boyutta oynanacaktı. İkinci devreye de baskılı başlayıp Halil'in golüyle öne geçtik ancak 10 dakika içinde bireysel hatadan kalemizde gol gördük" diye konuştu.

Rakibin beraberlik golünden sonra oyuncu değişiklikleriyle kontrolü ele aldıklarını belirten Biçer, "Bu dakikadan sonra 4-5 net pozisyon daha bulduk. Erhan, Abdülkadir, Hüsamettin ve Halil'le yakaladığımız fırsatlara rağmen bir türlü ikinci golü bulamadık. Ligin ikinci yarısı sert geçecek. Bu hafta ilk 8 takımın 7'si puan kaybı yaşadı. Biz kaybetmeyip, kazanma serimize devam etme niyetindeyiz. Taşa takıldığımız zamanlar elbette olacak, ancak önemli olan sezonu nerede bitireceğimiz" dedi.

Bu arada Gölcükspor maçının ilk yarısında stoper Erhan'la çarpışarak dizinden sakatlanan ve devre arasında oyundan alınan kaleci Serkan'ın durumu çekilecek MR'ın ardından netlik kazanacak. Altay'da sağ bek Necdet cezalı duruma düştü.