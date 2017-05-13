Altay finale hazır

Mustafa KÖPRÜLÜ/ANTALYA, () - SPOR Toto 3. Lig 1. Grup'ta yarın Antalya Stadyumu'nda saat 19.00'da Kocaelispor'la Play-Off finalinde karşı karşıya gelecek Altay, karşılaşmanın hazırlıklarını tamamladı.

Siyah-beyazlı ekip son antrenmanını bu akşam Antalyaspor Hasan Subaşı Tesisleri'nde gerçekleştirdi. Isınma hareketlerinin ardından, 5'e 2 ve çabukluk çalışması yapan İzmir temsilcisinde Teknik Direktör Cüneyt Biçer, idmanın son bölümünde futbolculara penaltı çalışması yaptırdı. Antrenmanı Başkan Özgür Ekmekçioğlu ile Sportif Direktör Özden Töraydın da takip etti. Kadrosunda eksiği bulunmayan Altay, yarınki finalde 2. Lig'e yükselme mücadelesi verecek.