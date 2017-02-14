Altay evinde Erzin'le oynuyor

İZMİR, ()- SPOR Toto 3'üncü Ligi 1'inci Grup'ta haftaya 39 puanla 3'üncü sırada giren Altay, yarın hafta içi mesaisinde evinde 30 puanla 11'inci basamakta yer alan Erzin Belediyespor'la karşı karşıya gelecek.

Atatürk Stadı'nda saat 13.30'da başlayacak maçta Volkan Okur düdük çalacak, müsabakanın biletleri 20 TL'den satılacak. Sarı kart cezalısı Halil Yılmaz ve Yiğit ile sakat Necdet ve Hüsamettin forma giyemeyecek.

Teknik direktör Cüneyt Biçer, 11 haftadır kaybetmediklerini hatırlatarak, "Taraftarımızın önünde son 2 karşılaşmada Gölcükspor ve Ankara Demirspor'la berabere kaldık. İzmir'de galibiyeti özledik. Futbolcularıma güveniyorum. Zirve yarışında kaza yapmak istemiyoruz. Erzin Belediyespor'u yenerek yolumuza devam edeceğiz" dedi. Altay, ilk yarıda rakibine deplasmanda 2-1 mağlup olmuştu.