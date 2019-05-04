Altay - Eskişehirspor: 2-1

Mustafa KÖPRÜLÜ / İZMİR ()
STAT: İzmir Atatürk
HAKEMLER: Burak Taşkınsoy (xx), Gökhan Barcın (xx), Murat Altan (xx)
ALTAY: Emre (xx) - Murat (xx), Gençer (xxx), Ulaş (xx), Özgür (xx), Ferhat (xxx) (Dk. 90 Yasin), Tavares (xx), Hüsamettin (xx), Tatos (xx) (Dk. 83 İbrahim Akın), Oğuz Han (xx) (Dk. 68 Furkan xx), Paixao (xxx)
ESKİŞEHİRSPOR: Melih (xx) - Erdal (xx), Hakan (xx), Mevlüt (xx), Mehmet (xx), Ferhat (xx) (Dk. 88 Sezgin), Furkan (x) (Dk. 57 İbrahim Halil x), Sissoko (xxx), Issah (xx) (Dk. 89 Alperen), Emre (xx), Sekidika (xxx)
GOLLER: Dk. 36 Paixao, Dk. 84 Furkan (Altay) -+ Dk. 72 Sekidika (Eskişehirspor)
SARI KARTLAR: Ferhat, Murat, Ulaş (Altay) - Erdal, Emre (Eskişehirspor)
Spor Toto 1'inci Lig'de 32'nci hafta mücadelesinde iddiası bulunmayan iki ekipten Altay evinde Eskişehirspor'u 2-1 mağlup etti. Ligde 5 haftalık galibiyet özlemini dindiren siyah-beyazlılar 44 puana ulaştı, Eskişehirspor ise 35 puanda kaldı. Altay'ın gollerini 36'ncı dakikada Paixao, 84'üncü dakikada Furkan atarken, Eskişehirspor'un golü 72'nci dakikada Sekidika'dan geldi.
26'ncı dakikada Altaylı Hüsamettin, ceza yayı üzerinden sert vurdu, top az farkla üstten dışarı gitti.
35'inci dakikada konuk ekipten Issah'ın ceza sahası dışından sert şutunda kaleci Emre iki hamlede topun sahibi oldu.
36'ncı dakikada Altay golü buldu. Sağ kanattan Murat'ın yerden pasında ceza sahasında kaleye sırtı dönük şekilde topu kontrol eden Paixao, dönerek vurdu, top kalecinin köşeden ağlarla buluştu: 1-0.
44'üncü dakikada Eskişehirspor'dan Sissoko sağdan çalımlarla ceza alanına girip vurdu, kaleci Emre meşin yuvarlağı ayağıyla çıkardı. İlk yarı Altay'ın 1-0 üstünlüğüyle sona erdi.
63'üncü dakikada uzak mesafeden Issah şansını denedi, kaleci Emre uzanarak topa sahip oldu.
72'nci dakikada ceza sahası dışından Hakan'ın şutunda kaleci Emre'den dönen topu kale önünde Sekidika tamamladı: 1-1.
84'üncü dakikada Hüsamettin'in pasıyla soldan ceza sahasına giren İbrahim Akın, kaleciden önce son anda dokundu, arka direkte Furkan topu boş kaleye gönderdi: 2-1.
Altay maçı 2-1 kazandı.
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