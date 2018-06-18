Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş
Millet Kıraathanesi örneği ilk Zeytinburnu'nda
Prof. Dr. Erbaş Millet Krıaathanesi'nde
Akşener: Halep'te, Türkiye'den vatanına giden Suriyeliler ile iftar edeceğim
Egitimde performans sistemii kaldırılacak
Erkeklerde kısırlık beyinde başlıyor
Erkeklerde kısırlık beyinde başlıyor
SON DAKİKA! Öğrenci sigortası emeklilikten sayılacak
Öğrenci sigortası emeklilikten sayılacak

Altay eski futbolcusu Metin'le flörtte

Mustafa KÖPRÜLÜ / İZMİR, () Spor Toto 1'inci Lig'te mücadele edeceği yeni sezon öncesi kadrosunu büyük ölçüde yenilemeye hazırlanan Altay, eski futbolcusu Metin Yüksel'e kanca attı. Geçen sezonun ilk yarısında Manisaspor'da ikinci...

Altay eski futbolcusu Metin'le flörtte

Mustafa KÖPRÜLÜ / İZMİR, ()

Spor Toto 1'inci Lig'te mücadele edeceği yeni sezon öncesi kadrosunu büyük ölçüde yenilemeye hazırlanan Altay, eski futbolcusu Metin Yüksel'e kanca attı. Geçen sezonun ilk yarısında Manisaspor'da ikinci devrede ise Büyükşehir Belediye Erzurumspor'da forma giyen orta saha oyuncusu Erzurum temsilcisiyle Play-Off'tan Süper Lig'e yükselme sevinci yaşadı. Sözleşmesinin sona ermesiyle serbest kalan 28 yaşındaki futbolcunun da altyapısından yetiştiği Altay'a dönmeye sıcak baktığı ifade edildi.
Futbola başladığı Altay'da 2009'da profesyonel olan Metin, 1'inci Lig'te fazla forma şansı bulamayınca önce Tepecikspor'a daha sonra Kahramanmaraşspor'a kiralandı. 2012-13'te 2'nci Lig'te yeniden siyah-beyazlı formayı terleten tecrübeli futbolcu yaşadığı çapraz bağ sakatlığı nedeniyle bir sonraki yıl sadece 2 maçta oynadı. İlgisizlikten yakınarak sözleşmesini tek taraflı fesheden Metin, daha sonra Manisaspor'un yolunu tuttu. Metin, 3.5 sezon geçirdiği Manisa'da küme düşme ve şampiyonluk yaşadı.

İlgili Galeriler
FETÖ 1389 askeri personel TSK'dan ihraç edildi, İşte ihraç listesi FETÖ 1389 askeri personel TSK'dan ihraç edildi, İşte ihraç listesi
İşte TSK'nın yeni komuta kademesi İşte TSK'nın yeni komuta kademesi
CHP lideri Kılıçdaroğlu'na yumurtalı saldırı CHP lideri Kılıçdaroğlu'na yumurtalı saldırı
Aylan'ı fotoğraflarda yaşattı Aylan'ı fotoğraflarda yaşattı
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.

banner314

banner325