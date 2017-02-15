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Altay-Erzin Belediyespor soyunma odası

SPOR Toto 3'üncü Lig 1'inci Grup'ta evinde Erzin Belediyespor'u 2-0 mağlup eden Altay'da teknik direktör Cüneyt Biçer, maçtan sonra düzenlediği basın toplantısında galibiyet serisini Van Büyükşehir Belediyespor deplasmanında sürdürmek...

Altay-Erzin Belediyespor soyunma odası
SPOR Toto 3'üncü Lig 1'inci Grup'ta evinde Erzin Belediyespor'u 2-0 mağlup eden Altay'da teknik direktör Cüneyt Biçer, maçtan sonra düzenlediği basın toplantısında galibiyet serisini Van Büyükşehir Belediyespor deplasmanında sürdürmek istediklerini söyledi. Erzin'in iyi bir takım olduğunu dile getiren Biçer, "Maçın başında pozisyonlar yakaladık. Attığımız ilk golden sonra 15 dakika oyun dengeli geçti. İkinci yarıda skoru korumakla ilgili pozisyon aldık. İbrahim'in oyuna girmesi önemli etki etti. 2-0'dan sonra oyun kolaylaştı" diye konuştu.
Lider Sancaktepe'nin puan kaybı ile ilgilenmediklerini dile getiren Biçer, "Rakiplere bakmıyoruz. Önemli olan bizim ne yaptığımız. Sonuçta arkadan gelen biziz. Maç maç düşünmek durumundayız. Üçlü serinin 2'sini kazandık. Van Büyükşehir Belediyespor deplasmanında da kazanmanın derdindeyiz. Orada da 3 puanı alıp ilerleyen tarihlerde ne olacağını hep beraber göreceğiz" dedi.
Biçer, uzun süre sonra 11'e dönen ve 61'inci dakikada oyundan aldığı Furkan'ın sakatlıktan yeni çıktığını, zamanla daha iyi duruma geleceğini ifade etti.

 

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