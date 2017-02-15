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Altay-Erzin Belediyespor Notları

İZMİR, () ALTAY'DA 3 ZORUNLU DEĞİŞİKLİK  ALTAY teknik direktörü Cüneyt Biçer, Erzin Belediyespor müsabakasında geçen hafta Cizrespor deplasmanında sahaya sürdüğü ilk 11'de 3 zorunlu değişiklik yaptı. Siyah beyazlı takımda cezalı...

Altay-Erzin Belediyespor Notları

İZMİR, ()

ALTAY'DA 3 ZORUNLU DEĞİŞİKLİK  ALTAY teknik direktörü Cüneyt Biçer, Erzin Belediyespor müsabakasında geçen hafta Cizrespor deplasmanında sahaya sürdüğü ilk 11'de 3 zorunlu değişiklik yaptı. Siyah beyazlı takımda cezalı Yiğit'in yokluğunda sol bekte Kadir, sakat Necdet'in yokluğunda sağ bekte Mustafa, cezalı Halil Yılmaz'ın yokluğunda ise orta sahada Furkan şans buldu. FURKAN İLK 11'DE  Sezonun ilk yarısında geçirdiği sakatlığın ardından son 10 dakikada oyuna dahil olduğu Cizrespor maçında ağları havalandırarak uzun zaman sonra gol sevinci yaşayan Furkan, bu kez ilk 11'de sahaya çıkmanın sevincini yaşadı.
U19'DAN KADROYA
U19 Milli Takımı'nda forma giymesi nedeniyle Cizre kafilesinde yer almayan ön libero Atakan, bu kez 18'de yer aldı. Siyah beyazlı takımda sakatlığı süren forvet Hüsamettin kadroda yer almazken stoper Erhan da 18'de yer bulamadı. İLGİ AZDI
Siyah beyazlı taraftarlar, hafta içinde oynanan müsabakaya ilgi göstermedi. Kapalı tribünde yaklaşık 750 futbolsever, takımlarını yalnız bırakmadı.
MURAT ULUÇ GOL SAYISINI ARTTIRDI
Altay'da forvet Murat Uluç, Cizrespor'un ardından ilk yarıda Erzin ağlarını da sarsarak gol sayısını 11'e çıkardı.

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